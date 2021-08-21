Mâu thuẫn phát sinh trong lúc đang che chuồng vật nuôi cho khỏi bị mưa ướt, ông T. đã không kìm được nóng giận, cầm dao chém chết vợ sau đó đến công an đầu thú.

Theo VnExpress đưa tin, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ ông Lê Văn T. (58 tuổi, ở xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn) để điều tra về hành vi giết người. Cụ thể, khuya 18/8, ông T. và vợ xảy ra mâu thuẫn trong lúc ông đang che cho chuồng vật nuôi khỏi ướt mưa.

Cảnh sát lấy lời khai nghi phạm Lê Văn T. - Ảnh: VnExpress

Nghi phạm thừa nhận, trong cơn nóng giận đã chạy vào bếp lấy con dao rồi chém vợ nhiều nhát dẫn đến tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, người chồng đã dùng chăn trùm kín thi thể nạn nhân rồi đến cơ quan công an đầu thú.

Chính quyền địa phương cho hay, vợ chồng ông T. có kinh tế khá giả, sống hoà thuận, hàng xóm hiếm khi nghe tiếng cãi vã. Họ có hai người con, đều sinh sống ở xa.

Tình tiết mới vụ gã chồng 'máu lạnh' chém vợ gây thương tích 42% chỉ vì tăng ca không thể về nhà sớm Khi nghe vợ nói sẽ làm tăng ca, không về sớm được, người chồng lên cơn ghen đã mang theo dao đến đâm, chém lên người vợ khoảng 14 nhát và theo kết luận giám địn,h thương tích trên cơ thể chị L. lên đến 42%.

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