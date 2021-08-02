Vụ chồng chém vợ tử vong, con bị thương nặng ở Hà Tĩnh: Cặp đôi rất chăm chỉ làm ăn, kinh tế thuộc hàng khá giả

Xã hội 02/08/2021 08:45

Trưởng thôn 12 cho biết: "Giữa anh T. và vợ từ trước đến nay chưa từng xảy ra mâu thuẫn nào lớn. Thời gian sống trên địa bàn, chị M. cũng không có điều tiếng gì".

Theo báo Hà Tĩnh đưa tin, ngày 31/7, ông Trần Quốc Hoàn - Chủ tịch UBND xã Hương Giang (Hương Khê, Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn đã xảy ra vụ chồng chém vợ nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Không chỉ vậy, khi xảy xô xát, con gái là L.N.A (18 tuổi) vào can ngăn cũng bị người cha chém vào người bị thương.

Qua điều tra ban đầu, ông Lê Văn T. (45 tuổi, trú tại thôn 12, xã Hương Giang, Hương Khê) đã dùng dao chém nhiều nhát vào người vợ là chị P.T.M (42 tuổi). Vụ việc sau khi xảy ra đã được người dân trình báo chính quyền địa phương xã Hương Giang và cơ quan công an.

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Sau khi sơ cứu ban đầu tại BVĐK huyện Hương Khê, cả hai cha con ông Thìn và chị A. được chuyển lên bệnh viện tuyến trên cấp cứu - Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Theo bác sỹ Phạm Thanh Trà - Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê cho biết, ông T. vào viện trong tình trạng 1 vết đâm thấu bụng, còn chị A. bị đa vết thương trên người. Cả hai người được sơ cứu ban đầu tại bệnh viện huyện, sau đó chuyển lên tuyến trên cấp cứu.

Thông tin thêm về sự việc, trao đổi với Đất Việt, Trưởng thôn 12 nơi vợ chồng ông T. sinh sống cho biết: "Giữa anh T. và vợ từ trước đến nay chưa từng xảy ra mâu thuẫn nào lớn. Hai vợ chồng họ chăm chỉ làm ăn, kinh tế cũng thuộc hàng khá giả, hiện hai vợ chồng anh T. cũng xây được căn nhà khang trang để ở".

Nói thêm về nguyên nhân dẫn đến sự việc thương tâm trên, Trưởng thôn cũng cho hay: "Đến giờ phút này, không ai hiểu lý do vì sao người chồng lại làm vậy. Có nhiều người nghi do anh T. bị tâm thần tuy nhiên từ trước đến nay, không có biểu hiện hay tiền sử về bệnh tâm thần. Thời gian sống trên địa bàn, chị M. cũng không có điều tiếng gì".

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Ông T. và cháu A. được đưa đi cấp cứu - Ảnh: Đất Việt

Theo lời kể của trưởng thôn 12, vợ chồng ông T. có 2 người con, gồm 1 trai và 1 gái. Khi sự việc xảy ra, người con trai đi làm nên không có mặt ở nhà, chỉ có con gái út. Được biết, vào thời điểm xảy ra sự việc, ông T. dùng dao chém vào chân của vợ trước để người vợ không chạy được rồi mới ra tay sát hại. 

Khi con gái út chạy vào can ngăn thì bố vẫn tiếp tục chém con bị thương. Sau khi gây án, ông T. cầm dao tự đâm vào bụng để tự tử nhưng không chết. Có nguồn thông tin cũng cho biết, trong lúc cả nhà đang chuẩn bị ăn cơm thì ông T. bất ngờ cầm dao chém vợ tới tấp.

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