Ông H. cũng được người này nhận xét là người hiền lành, chịu khó, chỉ biết lao động kiếm tiền nuôi vợ con. Ông cũng không bao giờ gây mâu thuẫn với xóm làng và anh em gia đình. Đi làm được bao nhiên tiền ông sẽ giao hết cho vợ. Sau khi sự việc xảy ra, ông H. phải khâu 15 mũi ở đầu, và tay.

Hiện, sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Nguyên văn bài viết trên mạng xã hội:

"Vợ chém chồng phải đi cấp cứu

Tưởng chừng chuyện chỉ có ở trên đài, báo mà lại xảy ra ở vùng quê tôi, cặp vợ chồng ( H -T) sống ngay cạnh nhà văn hoá khu 10 nhưng lại thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã (mà chủ yếu là vợ chửi chồng chứ chồng chẳng dám nói to).

Ông H. là người hiền lành, chịu khó, chỉ biết lao động kiếm tiền nuôi vợ con, gia đình, là người không bao giờ gây mâu thuẫn với xóm làng và anh em gia đình....

Ông H. đi làm về được đồng nào là nộp hết cho vợ, còn vợ ông tiêu gì, đi đâu thì ông lại không có quyền lên tiếng....

Đỉnh điểm 1h00 ngày 21/07/2021 tôi nhận được điện thoại ông H. bị vợ chém tôi vội vàng chạy ra trạm y tế xã Hướng Đạo thì thấy trên người ông H. đầy vết thương, tổng khâu 15 mũi ở đầu, và tay....

Tôi cam đoan những gì tôi chia sẻ là sự thật. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật".