Mới đây, sự việc một người đàn ông nghi bị vợ chém liên tiếp, người đầy máu ở tỉnh Vĩnh Phúc khiến nhiều người "thất kinh". Hiện, sự việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
Theo Công an TP.HCM, ngày 21/7, một vụ việc kinh hoàng đã xảy ra tại khu 10, xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Theo đó, vào khoảng 1h rạng sáng cùng ngày, người dân trong khu vực nghe tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ nhà ông H..
Khi chạy sang, họ thấy ông H. người đầy máu, trên người bị chém. Ngay lập tức, nạn nhân được đưa đi cấp cứu. Người nghi gây thương tích cho ông H. là vợ của ông.
Sáng cùng ngày, một lãnh đạo UBND xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương xác nhận có vụ việc xảy ra trên địa bàn, tuy nhiên nguyên nhân cụ thể thế nào cần đợi công an thông tin. Theo lãnh đạo xã, vết thương không ảnh hưởng tính mạng nạn nhân. Hiện chính quyền địa phương đã giao cho công an xử lý vụ việc.
Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, trước đó, câu chuyện trên đã được một tài khoản được cho là quen biết với nạn nhân đăng tải trên mạng xã hội. Theo đó, tài khoản này tiết lộ, vợ chồng ông H. sống ngay cạnh nhà văn hoá khu 10, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn mà chủ yếu là vợ mắng chồng.
Ông H. cũng được người này nhận xét là người hiền lành, chịu khó, chỉ biết lao động kiếm tiền nuôi vợ con. Ông cũng không bao giờ gây mâu thuẫn với xóm làng và anh em gia đình. Đi làm được bao nhiên tiền ông sẽ giao hết cho vợ. Sau khi sự việc xảy ra, ông H. phải khâu 15 mũi ở đầu, và tay.
Hiện, sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Nguyên văn bài viết trên mạng xã hội:
"Vợ chém chồng phải đi cấp cứu
Tưởng chừng chuyện chỉ có ở trên đài, báo mà lại xảy ra ở vùng quê tôi, cặp vợ chồng ( H -T) sống ngay cạnh nhà văn hoá khu 10 nhưng lại thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã (mà chủ yếu là vợ chửi chồng chứ chồng chẳng dám nói to).
Ông H. là người hiền lành, chịu khó, chỉ biết lao động kiếm tiền nuôi vợ con, gia đình, là người không bao giờ gây mâu thuẫn với xóm làng và anh em gia đình....
Ông H. đi làm về được đồng nào là nộp hết cho vợ, còn vợ ông tiêu gì, đi đâu thì ông lại không có quyền lên tiếng....
Đỉnh điểm 1h00 ngày 21/07/2021 tôi nhận được điện thoại ông H. bị vợ chém tôi vội vàng chạy ra trạm y tế xã Hướng Đạo thì thấy trên người ông H. đầy vết thương, tổng khâu 15 mũi ở đầu, và tay....
Tôi cam đoan những gì tôi chia sẻ là sự thật. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật".