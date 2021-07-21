Người chồng ở Vĩnh Phúc nghi bị vợ chém liên tiếp trong đêm tối, tiết lộ bất ngờ của người quen biết về tính cách nạn nhân gây chú ý

Xã hội 21/07/2021 15:58

Mới đây, sự việc một người đàn ông nghi bị vợ chém liên tiếp, người đầy máu ở tỉnh Vĩnh Phúc khiến nhiều người "thất kinh". Hiện, sự việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Công an TP.HCM, ngày 21/7, một vụ việc kinh hoàng đã xảy ra tại khu 10, xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Theo đó, vào khoảng 1h rạng sáng cùng ngày, người dân trong khu vực nghe tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ nhà ông H..

Khi chạy sang, họ thấy  ông H. người đầy máu, trên người bị chém. Ngay lập tức, nạn nhân được đưa đi cấp cứu. Người nghi gây thương tích cho ông H. là vợ của ông.

chem hang chuc nat dao
Nạn nhân tại bệnh viện - Ảnh: Công an TP.HCM

Sáng cùng ngày, một lãnh đạo UBND xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương xác nhận có vụ việc xảy ra trên địa bàn, tuy nhiên nguyên nhân cụ thể thế nào cần đợi công an thông tin. Theo lãnh đạo xã, vết thương không ảnh hưởng tính mạng nạn nhân. Hiện chính quyền địa phương đã giao cho công an xử lý vụ việc.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, trước đó, câu chuyện trên đã được một tài khoản được cho là quen biết với nạn nhân đăng tải trên mạng xã hội. Theo đó, tài khoản này tiết lộ, vợ chồng ông H. sống ngay cạnh nhà văn hoá khu 10, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn mà chủ yếu là vợ mắng chồng.

Ông H. cũng được người này nhận xét là người hiền lành, chịu khó, chỉ biết lao động kiếm tiền nuôi vợ con. Ông cũng không bao giờ gây mâu thuẫn với xóm làng và anh em gia đình. Đi làm được bao nhiên tiền ông sẽ giao hết cho vợ. Sau khi sự việc xảy ra, ông H. phải khâu 15 mũi ở đầu, và tay.

Hiện, sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Nguyên văn bài viết trên mạng xã hội:

"Vợ chém chồng phải đi cấp cứu

Tưởng chừng chuyện chỉ có ở trên đài, báo mà lại xảy ra ở vùng quê tôi, cặp vợ chồng ( H -T) sống ngay cạnh nhà văn hoá khu 10 nhưng lại thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã (mà chủ yếu là vợ chửi chồng chứ chồng chẳng dám nói to).

Ông H. là người hiền lành, chịu khó, chỉ biết lao động kiếm tiền nuôi vợ con, gia đình, là người không bao giờ gây mâu thuẫn với xóm làng và anh em gia đình....

Ông H. đi làm về được đồng nào là nộp hết cho vợ, còn vợ ông tiêu gì, đi đâu thì ông lại không có quyền lên tiếng....

Đỉnh điểm 1h00 ngày 21/07/2021 tôi nhận được điện thoại ông H. bị vợ chém tôi vội vàng chạy ra trạm y tế xã Hướng Đạo thì thấy trên người ông H. đầy vết thương, tổng khâu 15 mũi ở đầu, và tay....

Tôi cam đoan những gì tôi chia sẻ là sự thật. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật".

Từ khóa:   Vĩnh Phúc vợ giết chồng chém người

TIN MỚI NHẤT

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 1 giờ 12 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 2 giờ 42 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 3 giờ 42 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 4 giờ 42 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 12 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 5 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1