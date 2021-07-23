Liên quan đến vụ vợ chém chồng nhập viện lúc nửa đêm tại Tam Dương, Vĩnh Phúc, cơ quan điều tra phát hiện nhiều điểm nghi vấn, không đồng nhất trong lời khai của người vợ.

Theo báo Công an TP.HCM, ngày 21/7, một vụ việc kinh hoàng đã xảy ra tại khu 10, xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Theo đó, vào khoảng 1h rạng sáng cùng ngày, người dân trong khu vực nghe tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ nhà ông H..

Khi chạy sang, họ thấy ông H. người đầy máu, trên người bị chém. Ngay lập tức, nạn nhân được đưa đi cấp cứu. Người nghi gây thương tích cho ông H. là vợ của ông.

Ông H. nhập viện với nhiều vết thương trên cơ thể - Ảnh: Công an TP.HCM

Liên quan đến vụ việc, báo Giao Thông đưa tin, ngày 22/7, lãnh đạo Công an huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tam Dương đã triệu tập người vợ chém chồng nhập viện trong đêm tại xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương.

Theo cơ quan công an, đến nay, người phụ nữ này đang có nhiều lời khai khác nhau với nhiều điểm mâu thuẫn khi lý giải về động cơ gây án của mình.

Hiện, Công an huyện Tam Dương đang trưng cầu giám định thương tật của người chồng để hoàn thiện thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi cố ý gây thương tích theo quy định.

Một người hàng xóm tiết lộ về tình trạng của ông H. hiện tại, người này cho hay: "Ông H. đã được đi cấp cứu và phải khâu 15 mũi, vết thương không ảnh hưởng tính mạng. Ông H. được đánh giá là người hiền lành".

Vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, xử lý theo quy định.

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