Theo thông tin của Người đưa tin pháp luật, tối ngày 2/8, Thượng tá Đặng Đình Tại – Trưởng Công an, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Th. (SN 1980, trú tại khu phố 3, phường Ngọc Trạo, TX.Bỉm Sơn) về tội "Cố ý gây thương tích".

Cụ thể, theo hồ sơ vụ án, trước đó, ngày 7/7, chị Trịnh Thị Hoa L. - vợ của Nguyễn Văn Th. (SN 1988, trú tại thôn Ngọc Trì, xã Đại Lộc, huyện Hậu Lộc) tới xưởng may của chị gái mình tại xã Đại Lộc để làm việc. Tới chiều cùng ngày, Th. đã gọi điện yêu cầu chị L. về nhà sớm nhưng do hàng nhiều phải làm gấp giao cho khách nên chị L. phải ở lại tăng ca.