Tình tiết mới vụ gã chồng 'máu lạnh' chém vợ gây thương tích 42% chỉ vì tăng ca không thể về nhà sớm

Xã hội 03/08/2021 12:40

Khi nghe vợ nói sẽ làm tăng ca, không về sớm được, người chồng lên cơn ghen đã mang theo dao đến đâm, chém lên người vợ khoảng 14 nhát và theo kết luận giám địn,h thương tích trên cơ thể chị L. lên đến 42%.

Theo thông tin của Người đưa tin pháp luật, tối ngày 2/8, Thượng tá Đặng Đình Tại – Trưởng Công an, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Th. (SN 1980, trú tại khu phố 3, phường Ngọc Trạo, TX.Bỉm Sơn) về tội "Cố ý gây thương tích".

Cụ thể, theo hồ sơ vụ án, trước đó, ngày 7/7, chị Trịnh Thị Hoa L. - vợ của Nguyễn Văn Th. (SN 1988, trú tại thôn Ngọc Trì, xã Đại Lộc, huyện Hậu Lộc) tới xưởng may của chị gái mình tại xã Đại Lộc để làm việc. Tới chiều cùng ngày, Th. đã gọi điện yêu cầu chị L. về nhà sớm nhưng do hàng nhiều phải làm gấp giao cho khách nên chị L. phải ở lại tăng ca.

Tình tiết mới vụ gã chồng 'máu lạnh' chém vợ gây thương tích 42% chỉ vì tăng ca không thể về nhà sớm - Ảnh 1
Mặt nạn nhân bị người chồng rạch nhiều vết - Ảnh: Thanh Niên

Đến khoảng 21h30 cùng ngày, khi chị L. đang làm việc tại xưởng, Th. bất ngờ xông tới và rút dao đem theo sẵn trong người ra đâm, chém vợ, thậm chí là định "xuống tay" với cô. Tình huống diễn ra khá bất ngờ, chị L. vô cùng hoảng sợ và chỉ biết khóc lóc van xin, dùng 2 tay ôm chặt lấy cổ mình.

Tuy nhiên, Th. vẫn không buông tha mà dùng dao liên tục tấn công khiến chị L. bị nhiều vết thương ở mặt, tai, cánh tay,… Thấy em gái nguy hiểm tính mạng, chị gái của L. đã dùng chiếc ghế nhựa chạy lại can ngăn và xua đuổi Th. ra khỏi nhà mình.

Sau đó, chị L. được người thân đưa tới bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung cấp cứu và điều trị nhưng do mất quá nhiều máu nên L. đã ngất lịm đi. Theo kết quả điều trị tại bệnh viện, bác sĩ cho hay chị này bị 14 vết thương trên mặt, tai, tay và phải khâu tới 80 mũi. Ngày 30/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hậu Lộc đã có thông báo kết luận giám định thương tích trên cơ thể chị L. là 42%.

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Cơ quan CSĐT Công an huyện Hậu Lộc đã có thông báo kết luận giám định thương tích trên cơ thể chị L. là 42% - Ảnh: Thanh niên

Sau khi gây án, Th. đã có ý định tự tử nên được người thân đưa tới bệnh viện để thăm khám. Nhận được tin, Công an huyện Hậu Lộc kịp thời có mặt, lấy lời khai, thu thập chứng cứ để phục vụ điều tra.

Theo thông tin của Thanh Niên, sau 7 ngày điều trị, chị L. được xuất viện. Sau đó, chị trở về nhà bố mẹ đẻ ở H. Hậu Lộc nương náu chứ không dám về nhà chồng ở P. Ngọc Trạo vì nghi phạm Th. sau khi đâm vợ xong đã bỏ trốn biệt tích. 

Chị L. cho biết, trong quá trình chung sống với nhau, vợ chồng chị thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, không chỉ bản thân chị nhiều lần bị chồng hành hung, mà ngay cả mẹ chồng chị cũng nhiều lần bị vạ lây vì dám can ngăn lúc vợ chồng chị mâu thuẫn.

Chị kể lại: "Chồng tôi có tính hay ghen, nên cứ thấy tôi đi làm về muộn là lại sinh nghi. Mỗi lần như thế, về nhà tôi hay bị chửi bới, thậm chí bị đánh đập. Hôm đó, vì xưởng may có nhiều việc, phải làm tăng ca, tôi báo không về sớm được. Thế là anh ấy tìm đến hành hung tôi. Lúc đâm chém tôi còn liên tục nói sẽ giết chết tôi”. 

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Trưởng thôn 12 cho biết: "Giữa anh T. và vợ từ trước đến nay chưa từng xảy ra mâu thuẫn nào lớn. Thời gian sống trên địa bàn, chị M. cũng không có điều tiếng gì".

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