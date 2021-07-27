Dù đoạn clip chỉ hơn 1 phút, nhưng dân mạng đã lập tức nhận ra người phụ nữ này có phần bụng dưới hơi to khiến nhiều nghi vấn là cô vợ đang mang thai.

Chiều ngày 26/7, cả cộng đồng mạng xôn xao và không khỏi rùng mình khi sau xem đoạn video dài hơn 1 phút ghi lại một vụ sát hại người dã man. Video nhanh chóng được lan truyền rộng rãi và đang trở thành chủ đề bàn tán khắp mạng xã hội. Cụ thể trong đoạn video clip ghi lại cảnh một cặp đôi nam nữ được đồn đoán là "vụng trộm" với nhau. Lúc cả hai đang "hành sự" thì bất ngờ có một người đàn ông được cho là chồng của người phụ nữ xông vào phòng, trên tay cầm theo hung khí.

Người chồng đột ngột xông vào ngay lúc vợ và nhân tình đang hành sự - Ảnh: Cắt từ clip Lúc này, người đàn ông đang "trần như nhộng" đã chống đỡ được một đòn dao và nhanh chóng chạy thoát ra ngoài, bỏ cô tình nhân lại một mình. Quá tức giận trước cảnh tượng ngay trước mắt, người chồng đã đẩy vợ mình ngã xuống giường, dùng dao đâm liên tục hơn 30 nhát vào ngực, cổ, sườn khiến không còn kháng cự được mà nằm bất tỉnh. Đâm vợ xong thì người chồng đi ra ngoài và dường như để truy đuổi người đàn ông kia. Cô vợ đứng ra ngăn cản chồng đâm 'kẻ thứ ba' - Ảnh: Cắt từ clip Mặc dù video chỉ dài hơn 1 phút nhưng có thể thấy rõ phần bụng của người phụ nữ này có vẻ hơi to. Từ đó, nhiều cư dân mạng nghi ngờ rằng cô vợ đang mang thai nhưng vẫn đi ngoại tình khiến chồng giận đến mất khôn.

Dân mạng đang tranh cãi liệu cô gái trong đoạn clip có mang thai hay không? - Ảnh: Chụp màn hình Nhiều người sau khi xem xong đoạn clip không khỏi rùng mình, thậm chí có người còn thấy bị ám ảnh về cách người chồng xuống tay dã man với vợ. Biết rằng nếu hành động ngoại tình của người phụ nữ này là đáng trách nhưng việc đâm liên tiếp đến 30 nhát thì quả thật rất đáng sợ, nhất là khi nhiều khả năng cô đang mang thai. Liên quan đến clip này, trang tin Newsbeezer cho hay, ngày 17/7 chính là thời điểm vụ việc thương tâm diễn ra tại tỉnh La Libertad, Peru. Tên hung thủ đã bị bắt giữ là Elmer Lucano, 33 tuổi còn người phụ nữ xấu số là cô Fiorela Liseth Díaz, 32 tuổi. Người đàn ông ra tay độc ác vì lý do ghen tuông. Nạn nhân trong clip chỉ là vợ cũ của hắn. Tên sát nhân đã giết vợ cũ để hả cơn giận. Tên hung thủ nói trước cơ quan điều tra rằng: "Tôi không biết mình đã làm gì. Đầu óc tôi ong ong khi thấy cô ta với người đàn ông khác và tôi đã tấn công cô ta. Tôi xin lỗi. Những đứa con của tôi vẫn đang ở nhà một mình". Thế nhưng bước điều tra ban đầu của cảnh sát đang nghi ngờ Elmer Lucano đã lên kế hoạch giết vợ cũ từ trước chứ không phải do kích động. Vụ án chấn động vẫn đang được điều tra và nhận nhiều sự quan tâm của dư luận.

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