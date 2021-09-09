Truy tố mẹ đẻ và 'người tình' bạo hành, xâm hại bé gái 12 tuổi nhiều lần

Xã hội 09/09/2021 14:28

Đe dọa, hiếp dâm nhiều lần con gái 12 tuổi của người tình, Phạm Thanh T. (Hà Nội) bị cơ quan tố tụng truy tố, chuyển hồ sơ sang toà án xét xử.

Theo Người Lao động đưa tin, ngày 8/9, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP. Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ vụ án sang TAND TP. Hà Nội nghiên cứu, đưa ra xét xử 2 bị can trong vụ án "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi và hành hạ con" xảy ra tại quận Hà Đông (Hà Nội).

Theo đó, 2 bị can trong vụ là này là Phạm Thanh T. (SN 1990, trú tại Vạn Phúc, quận Hà Đông) bị VKSND truy tố về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi"; Hoàng Thị Thu H. (SN 1987, trú tại Hà Cầu, Hà Đông) bị truy tố về tội "Hành hạ con".

Theo cáo trạng, Hoàng Thị Thu H. từng mâu thuẫn kết hôn nên đã ly hôn và có 3 người con. Sau khi ly hôn, H. sống cùng 3 con, trong đó có cháu N.H.B. (SN 2009). Trong thời gian sống cùng các con, H. thường xuyên có hành vi ngược đãi, hành hạ cháu B. như dùng tay hoặc các vật dụng: Ống nhựa, gậy gỗ, dây điện,… đánh đập cháu để lại nhiều thương tích cho nạn nhân. Không những vậy, H. còn thường xuyên bỏ bê, không chăm sóc các con của mình.

xam hai
Phạm Thanh T. tại cơ quan công an - Ảnh minh họa: Internet

Tháng 5/2020, H. cùng các con đến thuê một căn hộ chung cư ở phường Quang Trung (quận Hà Đông) để ở. Thời gian này, H. nảy sinh quan hệ tình cảm và chung sống như vợ chồng với Phạm Thanh T. và có một con chung.

Trong quá trình chung sống, tên T. thường xuyên xâm hại cháu B. lợi dụng lúc H. không có nhà. Khi cháu B. không đồng ý, T. đe dọa, đánh đập để cháu B. phải làm theo lời.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Tùng đã 9 lần thực hiện hành vi hiếp dâm đối với cháu B. tại nhiều địa điểm khác nhau. Đến ngày 25/1/2021, người nhà cháu B. đón cháu về chăm sóc mới biết sự việc và đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Ngoài vụ án này, H. còn đang bị truy tố trong một vụ án khác về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Sát hại bà chủ nợ rồi nổi cơn thú tính hiếp dâm, cướp của, vứt xác phi tang ở hồ thủy lợi, người đàn ông ở Sơn La sẽ phải đối mặt với án gì?

Sát hại bà chủ nợ rồi nổi cơn thú tính hiếp dâm, cướp của, vứt xác phi tang ở hồ thủy lợi, người đàn ông ở Sơn La sẽ phải đối mặt với án gì?

Khi bị chủ nợ đến đòi nợ, nam thanh niên đã ra tay sát hại, hiếp dâm đồng thời còn chiếm đoạt hết tài sản của nạn nhân. Sau đó, hắn vứt xác nạn nhân xuống một hồ nước ở TP.Sơn La nhằm phi tang.

Xem thêm
Từ khóa:   mẹ hành hạ con nhân tình của mẹ xâm hại con gái cha ruột xâm hại con gái

TIN MỚI NHẤT

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 1 giờ 42 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 2 giờ 42 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 3 giờ 42 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 4 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 5 giờ 42 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 6 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 7 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số