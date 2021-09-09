Đe dọa, hiếp dâm nhiều lần con gái 12 tuổi của người tình, Phạm Thanh T. (Hà Nội) bị cơ quan tố tụng truy tố, chuyển hồ sơ sang toà án xét xử.

Theo Người Lao động đưa tin, ngày 8/9, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP. Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ vụ án sang TAND TP. Hà Nội nghiên cứu, đưa ra xét xử 2 bị can trong vụ án "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi và hành hạ con" xảy ra tại quận Hà Đông (Hà Nội).

Theo đó, 2 bị can trong vụ là này là Phạm Thanh T. (SN 1990, trú tại Vạn Phúc, quận Hà Đông) bị VKSND truy tố về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi"; Hoàng Thị Thu H. (SN 1987, trú tại Hà Cầu, Hà Đông) bị truy tố về tội "Hành hạ con".

Theo cáo trạng, Hoàng Thị Thu H. từng mâu thuẫn kết hôn nên đã ly hôn và có 3 người con. Sau khi ly hôn, H. sống cùng 3 con, trong đó có cháu N.H.B. (SN 2009). Trong thời gian sống cùng các con, H. thường xuyên có hành vi ngược đãi, hành hạ cháu B. như dùng tay hoặc các vật dụng: Ống nhựa, gậy gỗ, dây điện,… đánh đập cháu để lại nhiều thương tích cho nạn nhân. Không những vậy, H. còn thường xuyên bỏ bê, không chăm sóc các con của mình.

Phạm Thanh T. tại cơ quan công an - Ảnh minh họa: Internet

Tháng 5/2020, H. cùng các con đến thuê một căn hộ chung cư ở phường Quang Trung (quận Hà Đông) để ở. Thời gian này, H. nảy sinh quan hệ tình cảm và chung sống như vợ chồng với Phạm Thanh T. và có một con chung.

Trong quá trình chung sống, tên T. thường xuyên xâm hại cháu B. lợi dụng lúc H. không có nhà. Khi cháu B. không đồng ý, T. đe dọa, đánh đập để cháu B. phải làm theo lời.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Tùng đã 9 lần thực hiện hành vi hiếp dâm đối với cháu B. tại nhiều địa điểm khác nhau. Đến ngày 25/1/2021, người nhà cháu B. đón cháu về chăm sóc mới biết sự việc và đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Ngoài vụ án này, H. còn đang bị truy tố trong một vụ án khác về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

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