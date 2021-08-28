Bé gái bị 3 gã 'yêu râu xanh' đã có gia đình xâm hại suốt nhiều tháng

Xã hội 28/08/2021 13:19

Từ tháng 5 đến tháng 8/2021, cháu N. bị ba người đàn ông là hàng xóm dụ dỗ qua nhà chơi và xâm hại tình dục.

Theo Dân trí đưa tin, chiều 27/8, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đắk Song cho biết, vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam của Công an huyện Đắk Song đối với 3 đối tượng về hành vi "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Các đối tượng bị khởi tố gồm Phạm Nhật P. (sinh năm 1982), Phạm Ngọc C. (SN 1967) và Bùi Văn T. (SN 1980) đều trú tại thôn 10, xã Nâm N'Jang, huyện Đắk Song.

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Ba đối tượng thực hiện hành vi xâm hại tình dục cháu bé 13 tuổi - Ảnh: Dân Trí

Cụ thể, theo điều tra ban đầu, cả 3 đối tượng này đều đã có vợ, con và là hàng xóm của cháu N. Từ tháng 5 đến tháng 8/2021, 3 người đàn ông nhiều lần dụ dỗ cháu N. đến nhà từng người chơi. Tại đây, các đối tượng đã thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với nạn nhân.

Sau khi phát hiện sự việc, người nhà nạn nhân đã trình báo với Công an xã Nâm N'Jang. Bước đầu các đối tượng khai nhận nhiều lần xâm hại nạn nhân. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

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