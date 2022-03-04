Người đàn ông mới từ quê ở miền Trung vào ở với vợ được ba ngày thì xảy ra vụ việc rơi lầu tử vong thương tâm.
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Theo báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, ngày 4/3, Công an quận Tân Bình, TP.HCM vừa lập hồ sơ, điều tra vụ rơi lầu khiến người đàn ông tử vong trên địa bàn. Cụ thể, theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 45 phút sáng cùng ngày, một người dân sống gần căn nhà ba lầu ở góc đường Bàu Cát 2 – Trần Mai Ninh (phường 12, quận Tân Bình) nghe tiếng động lớn.
Khi chạy ra kiểm tra thì nhiều người phát hiện một người đàn ôngđã nằm tử vong dưới đất nên báo công an. Theo người dân, thời điểm này, một phụ nữ được cho là vợ của nạn nhân cũng chạy từ trên lầu xuống khóc ròng bên thi thể.
Chủ nhà trọ cho biết, người vợ ở trọ tại đây đã lâu và phụ bán sinh tố. Hai vợ chồng hiện đang sống ở lầu một nhưng đáng chú ý là vị trí nạn nhân rơi xuống tử vong là từ lầu ba. Nơi này cũng có lắp đặt hệ thống camera an ninh. Theo một số người thuê trọ tại đây, khoảng ba ngày trước, người chồng mới từ quê ở miền Trung vào ở cùng vợ.
Đến gần 9 giờ sáng cùng ngày, hiện trường đã được cơ quan chức năng xử lý xong. Hiện, nguyên nhân đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.