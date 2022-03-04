Trong lúc hỏa hoạn xảy ra, người thân không có nhà, chỉ có mỗi cháu bé 5 tháng tuổi đang ngủ.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Người lao động, UBND huyện Đakrông (tỉnh Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 1 người tử vong.

Cụ thể, vụ việc xảy ra vào khoảng 19h ngày 3/3. Lúc này, người dân phát hiện ngọn lửa bùng lên ở ngôi nhà của chị Hồ Thị Xê (SN 1982, trú tại thôn A Liêng). Thời điểm xảy ra sự việc thì chị Xê đã đi ra ngoài, trong nhà chỉ có cháu H.V.T đang ngủ.

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Người lao động

Ngay lập tức, người dân địa phương dùng các biện pháp dập lửa và tiếp cận đưa cháu T. ra ngoài. Cháu T. bị bỏng nặng toàn thân, đặc biệt là ở phần mặt. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng cháu T. đã tử vong. Tuy được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng cháu T. đã không qua khỏi.

Phần mái của ngôi nhà chị Xê bị hỏng sau vụ hỏa hoạn - Ảnh: Lao động

Bên cạnh đó, báo Lao động đưa tin, UBND xã Tà Rụt, gia đình chị Xê thuộc diện hộ nghèo. Căn nhà chị Xê ở chưa có điện và lúc xảy ra sự việc thì trong nhà thắp nến. Vụ cháy đã khiến nhiều vật dụng trong nhà chị Xê bị thiêu rụi.

Ngoài ra, UBND xã Tà Rụt đã hỗ trợ cho gia đình chị Xê 1 triệu đồng. UBND huyện Đakrông sẽ hỗ trợ cho gia đình chị Xê 10 triệu đồng.

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