Vào ngày 3/3, người dân Hội An đã thả hàng nghìn hoa đăng trên biển Cửa Đại để tưởng niệm những nạn nhân xấu số trong vụ chìm tàu thương tâm vừa qua.
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Theo chia sẻ thông tin từ Tuổi Trẻ Online, liên quan đến vụ việc lật ca nô chở khách du lịch ở biển Cửa Đại, vào chiều tối ngày 3/3, hàng nghìn chiếc hoa đăng đã được bạn trẻ, người dân thả trên biển để tưởng niệm các nạn nhân đã mất trong vụ lật tàu vào chiều 26/2.
Các đoàn viên thanh niên TP. Hội An cùng rất nhiều người dân đã tập trung đến bờ biển Cửa Đại, trên tay mỗi người là những chiếc hoa đăng, bên trong là ngọn nến được thắp sáng. Hàng nghìn chiếc hoa đăng được thả xuống biển trong đêm tối. Tuổi trẻ thành phố Hội An cầu mong các nạn nhân vụ lật ca nô được siêu thoát, an nghỉ. Mong các gia đình nạn nhân vượt qua nỗi đau thương mất mát này, ổn định cuộc sống.
Chia sẻ với báo Tiền Phong, anh Trần Quốc Vương - phó chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP. Hội An cho biết vụ tai nạn quá thảm khốc, nhiều người mất khiến người dân Hội An vô cùng đau xót và bàng hoàng. Anh chia sẻ: "Anh bất ngờ hay tin vụ lật ca nô ở biển Cửa Đại nên tất tả chạy ra bãi biển. Vừa đi anh cũng gọi thêm nhiều bạn trẻ khác trong phường cùng tham gia hỗ trợ. Khi đến nơi, thấy rất đông người nháo nhác nhìn về phía biển. Xe cứu thương xếp hàng dài, để chở người về bệnh viện. Lập tức Vương cùng mọi người đưa các nạn nhân lên xe".
Đặc biệt, anh đã không cầm được nước mắt khi chứng kiến những đứa trẻ mất cha, mất mẹ trong vụ chìm tàu nghiêm trọng vừa qua. Lúc ở trên xe chở nạn nhân được cứu sống về khách sạn, nhìn thấy em bé co ro trong bộ áo quần mong manh, anh cho hay: "Mẹ của em bé đó đã mất sau vụ lật ca nô, nhìn em khóc mà thương quá". Thậm chí, người ta tìm thấy trong đó một em bé bị mắc kẹt trong đó. Anh Vương ôm cháu bé bất động trên tay, khóc đau như chính người thân của mình.
Trước đó, vào sáng cùng ngày, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Hội An cũng đã phối hợp Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP đã tổ chức lễ tưởng niệm cầu siêu cho các nạn nhân vụ lật tàu. Rất đông người dân đã tập trung đến bãi biển Cửa Đại tham dự lễ cầu siêu, thắp nén nhang tưởng niệm các nạn nhân không may đã mất sau thảm nạn và chia buồn cùng gia đình các nạn nhân.