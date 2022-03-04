Xúc động hình ảnh người dân Hội An thả hàng nghìn hoa đăng để cầu nguyện cho những nạn nhân trong vụ lật tàu

Xã hội 04/03/2022 09:02

Vào ngày 3/3, người dân Hội An đã thả hàng nghìn hoa đăng trên biển Cửa Đại để tưởng niệm những nạn nhân xấu số trong vụ chìm tàu thương tâm vừa qua.

Theo chia sẻ thông tin từ Tuổi Trẻ Online, liên quan đến vụ việc lật ca nô chở khách du lịch ở biển Cửa Đại, vào chiều tối ngày 3/3, hàng nghìn chiếc hoa đăng đã được bạn trẻ, người dân thả trên biển để tưởng niệm các nạn nhân đã mất trong vụ lật tàu vào chiều 26/2.

Các đoàn viên thanh niên TP. Hội An cùng rất nhiều người dân đã tập trung đến bờ biển Cửa Đại, trên tay mỗi người là những chiếc hoa đăng, bên trong là ngọn nến được thắp sáng. Hàng nghìn chiếc hoa đăng được thả xuống biển trong đêm tối. Tuổi trẻ thành phố Hội An cầu mong các nạn nhân vụ lật ca nô được siêu thoát, an nghỉ. Mong các gia đình nạn nhân vượt qua nỗi đau thương mất mát này, ổn định cuộc sống.

lat ca no cho khach du lich o bien dai nam
Những chiếc hoa đăng được bạn trẻ chuẩn bị thả - Ảnh: tiền Phong
lat ca no cho khach du lich o bien dai nam1
Bà con ở TP. Hội An đến bãi biển Cửa Đại cầu nguyện cho 17 hành khách xấu số - Ảnh: Tiền Phong
lat ca no cho khach du lich o bien dai nam 2
Những chiếc hoa đăng mang theo mong muốn nạn nhân vụ lật tàu sớm siêu thoát, yên nghỉ - Ảnh: Tuổi Trẻ online

Chia sẻ với báo Tiền Phong, anh Trần Quốc Vương - phó chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP. Hội An cho biết vụ tai nạn quá thảm khốc, nhiều người mất khiến người dân Hội An vô cùng đau xót và bàng hoàng. Anh chia sẻ: "Anh bất ngờ hay tin vụ lật ca nô ở biển Cửa Đại nên tất tả chạy ra bãi biển. Vừa đi anh cũng gọi thêm nhiều bạn trẻ khác trong phường cùng tham gia hỗ trợ. Khi đến nơi, thấy rất đông người nháo nhác nhìn về phía biển. Xe cứu thương xếp hàng dài, để chở người về bệnh viện. Lập tức Vương cùng mọi người đưa các nạn nhân lên xe".

lat ca no cho khach du lich o bien dai nam 3
Anh Trần Quốc Vương, cán bộ thuộc Thành đoàn thành phố Hội An - Ảnh: Tiền Phong

Đặc biệt, anh đã không cầm được nước mắt khi chứng kiến những đứa trẻ mất cha, mất mẹ trong vụ chìm tàu nghiêm trọng vừa qua. Lúc ở trên xe chở nạn nhân được cứu sống về khách sạn, nhìn thấy em bé co ro trong bộ áo quần mong manh, anh cho hay: "Mẹ của em bé đó đã mất sau vụ lật ca nô, nhìn em khóc mà thương quá". Thậm chí, người ta tìm thấy trong đó một em bé bị mắc kẹt trong đó. Anh Vương ôm cháu bé bất động trên tay, khóc đau như chính người thân của mình.

lat ca no cho khach du lich o bien dai nam 4
Hàng nghìn chiếc hoa đăng được thả trên biển - Ảnh: Tuổi trẻ Online

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Hội An cũng đã phối hợp Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP đã tổ chức lễ tưởng niệm cầu siêu cho các nạn nhân vụ lật tàu. Rất đông người dân đã tập trung đến bãi biển Cửa Đại tham dự lễ cầu siêu, thắp nén nhang tưởng niệm các nạn nhân không may đã mất sau thảm nạn và chia buồn cùng gia đình các nạn nhân.

Xót xa đại lễ cầu siêu 17 nạn nhân tử nạn trong vụ lật ca nô du lịch ở Hội An

Xót xa đại lễ cầu siêu 17 nạn nhân tử nạn trong vụ lật ca nô du lịch ở Hội An

Thành phố Hội An (Quảng Nam) đã tổ chức đại lễ cầu siêu, tưởng niệm 17 nạn nhân tử nạn trong vụ lật ca nô du lịch ở biển Cửa Đại vào sáng 3/3.

Xem thêm
Từ khóa:   lật ca nô chở khách du lịch ở biển Cửa Đại chìm ca nô ở Hội An lễ tưởng niệm

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 35 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 35 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 35 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 45 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 8 giờ 5 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 50 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 9 giờ 5 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số