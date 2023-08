Theo chia sẻ thông tin từ Tuổi Trẻ Online, liên quan đến vụ việc lật ca nô chở khách du lịch ở biển Cửa Đại, vào chiều tối ngày 3/3, hàng nghìn chiếc hoa đăng đã được bạn trẻ, người dân thả trên biển để tưởng niệm các nạn nhân đã mất trong vụ lật tàu vào chiều 26/2.

Các đoàn viên thanh niên TP. Hội An cùng rất nhiều người dân đã tập trung đến bờ biển Cửa Đại, trên tay mỗi người là những chiếc hoa đăng, bên trong là ngọn nến được thắp sáng. Hàng nghìn chiếc hoa đăng được thả xuống biển trong đêm tối. Tuổi trẻ thành phố Hội An cầu mong các nạn nhân vụ lật ca nô được siêu thoát, an nghỉ. Mong các gia đình nạn nhân vượt qua nỗi đau thương mất mát này, ổn định cuộc sống.