Xót xa đại lễ cầu siêu 17 nạn nhân tử nạn trong vụ lật ca nô du lịch ở Hội An

Xã hội 03/03/2022 11:30

Thành phố Hội An (Quảng Nam) đã tổ chức đại lễ cầu siêu, tưởng niệm 17 nạn nhân tử nạn trong vụ lật ca nô du lịch ở biển Cửa Đại vào sáng 3/3.

Theo chia sẻ thông tin từ Tuổi Trẻ Online, liên quan đến vụ việc lật ca nô chở khách du lịch ở biển Cửa Đại, vào sáng ngày 3/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hội An phối hợp Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP tổ chức lễ tưởng niệm cầu siêu cho các nạn nhân vụ lật, chìm ca nô du lịch khiến 17 người tử vong ở biển Cửa Đại ngày 26/2.

Lễ cầu siêu được chia làm 2 phần là lễ tưởng niệm và đại lễ cầu siêu. Từ sáng sớm, rất đông người dân đã tập trung đến bãi biển Cửa Đại tham dự lễ cầu siêu, thắp nén nhang tưởng niệm các nạn nhân không may đã mất sau thảm nạn và chia buồn cùng gia đình các nạn nhân.

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Chiếc ca nô khiến 17 người tử nạn - Ảnh: Thanh niên
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Phật tử cầu siêu cho 17 nạn nhân tử nạn trong vụ lật ca nô du lịch - Ảnh: Thanh niên
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Lễ cầu siêu tưởng niệm các nạn nhân - Ảnh: Thanh niên

Bên cạnh đó, báo Thanh niên đưa tin, hàng trăm tăng ni Phật tử cùng hàng ngàn người dân TP.Hội An có mặt tại bãi cát cách hiện trường vụ ca nô du lịch gặp nạn gần 1 km để dự lễ cầu siêu cho 17 nạn nhân.

Ông Nguyễn Văn Lanh, Phó chủ tịch UBND TP.Hội An, cho biết: "Đây là dịp cầu siêu cho 17 nạn nhân tử nạn trong vụ lật ca nô du lịch chiều 26.2, và cũng cầu siêu cho các hương linh vong hồn của nhiều người mất từ trước đến nay. Mặt khác, nguyện cầu cho quốc thái dân an để bờ biển Cửa Đại được yên. Lễ cầu siêu sẽ kéo dài đến tối nay".

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Lễ cầu siêu mong linh hồn các nạn nhân tử nạn sớm được siêu thoát - Ảnh: Tuổi Trẻ Online
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Hàng ngàn người dân đổ về cùng cầu siêu cho các nạn nhân - Ảnh: Tuổi Trẻ Online

Trước đó, vào lúc 14h04 ngày 26/2. Cano chở khách du lịch của Công ty TNHH MTV Du lịch Phương Đông do ông Lê Sen làm thuyền trưởng vận chuyển khách từ xã Tân Hiệp, đảo Cù Lao Chàm vào Cửa Đại thì bị lật. Lúc gặp nạn, phương tiện chở 39 người, gồm 3 thuyền viên và 36 hành khách. Vụ tai nạn thương tâm đã khiến 17 người tử nạn, trong đó có cả trẻ em.

Ngày 27/2, đại diện Cục Cảnh sát hình sự, Viện Khoa học hình sự, Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an Quảng Nam tổ chức điều tra, làm rõ nguyên nhân tai nạn.

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