Cụ thể, chiều 6/1, Đinh Công Nhật (SN 1986; ngụ xã Mỹ Cát, huyện Phù Mỹ) đang sửa máy bơm nước trên thuyền tại bến An Mỹ ở xã Mỹ Cát thì anh Phan Văn D. đến đòi số tiền nợ 28 triệu đồng. Do Nhật không có tiền trả nên anh D. chửi bới, hăm dọa và rút dao bấm nhảy xuống nơi Nhật đang đứng để đâm.

Sau đó, Nhật điều khiển thuyền chở thi thể anh D. ra biển với ý định vứt tại cửa biển Đề Gi, thuộc xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Tuy nhiên, trên đường đi, Nhật thay đổi ý định, mang thi thể anh D. đến chôn tại nghĩa địa Nước Mặn thuộc thôn An Mỹ, xã Mỹ An.

Sau khi phi tang, Nhật về nhà sinh hoạt bình thường như không có gì xảy ra. Đến ngày 18/1, Nhật rời địa phương đi đánh cá tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ngày 14/2, Nhật về địa phương và đến Công an huyện Phù Mỹ đầu thú.

Dù đầu thú nhưng trong quá trình làm việc với cơ quan công an, Nhật luôn thay đổi lời khai, nội dung bất nhất, gây khó khăn cho công tác điều tra, củng cố chứng cứ xử lý vụ án.

Theo một số người dân địa phương, sở dĩ Nhật nợ tiền anh D. là do cá độ đá bóng.

Hiện trường phát hiện thi thể anh D - Ảnh: Người Lao Động

Như đã đưa tin trước đó, báo Lao Động thông tin, ngày 2/3, Công an huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định) cho biết đã phát hiện thi thể anh Phan Văn D. (SN 1988, trú xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ) - nạn nhân trong vụ việc đi đòi nợ bị sát hại vứt xác xuống biển, sau thời gian dài tổ chức tìm kiếm.

Cụ thể, thi thể anh D. được người dân xã Mỹ Cát phát hiện được chôn cất tại nghĩa địa của xã. Theo Công an huyện Phù Mỹ, nghĩa địa này cấm chôn cất từ lâu do vướng quy hoạch dự án. Vụ việc được phát hiện là do người dân thấy có 1 ngôi mộ mới được chôn. Khi nhận được tin báo, Công an huyện Phù Mỹ đã phối hợp với các cơ quan chức năng, gia đình nạn nhân tiến hành khai quật ngôi mộ. Gia đình nạn nhân sau đó xác định thi thể chính là anh D.

Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.