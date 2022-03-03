Trên đường đi học về, 3 em học sinh ở xã Na Ngoi rủ nhau ăn lá ngón tự tử.

Theo báo Nghệ An đưa tin, Cán bộ Bệnh xá quân dân y Đoàn kinh tế quốc phòng 4, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn cho biết, khoảng 6 giờ chiều ngày 2/3, Bệnh xá tiếp nhận 3 em học sinh gồm: X.Y.L (SN 2009); X.Y.R (SN 2009) cùng trú ở bản Na Cáng; M.Y.R (SN 2009) cùng trú ở bản Kẻo Bắc xã Na Ngoi bị ngộ độc lá ngón.

Bác sỹ Nguyễn Quang Minh cho biết, thời điểm tiếp nhận, các em đã rơi vào tình trạng lơ mơ, bất tỉnh, mạch đập nhanh nhưng nhỏ và khó bắt, huyết áp khó đo, nguy cơ tính mạng nguy kịch. Để kịp thời cứu sống các học sinh, y bác sỹ Bệnh xá đã cấp cứu rửa ruột, dùng các biện pháp trợ tim, trợ sức và truyền dịch giải độc.

Các y, bác sỹ kịp thời cứu sống các học sinh ăn lá ngón tự tử - Ảnh: báo Nghệ An

“Trong 3 học sinh thì có 2 em nhiễm độc nặng và 1 em nhẹ hơn. Rất may là các em được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời” - bác sỹ Minh cho biết.

Đến ngày 3/3, sức khỏe của cả 3 em đã được cải thiện và qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn đang ở bệnh xá tiếp tục theo dõi, điều trị. Được biết, nguyên nhân dẫn đến hành động dại dột là do trên đường đi học về thì phát sinh mâu thuẫn giữa các nhóm bạn.

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