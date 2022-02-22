Trưa ngày 22/2, một nam thanh niên đi xe máy lên cầu Sài Gòn, rồi bỏ lại xe nhảy sông tự tử. Công an và đội cứu hộ sau 2 giờ đồng hồ vẫn chưa thể tìm thấy thi thể người này.

Trưa nay, ngày 22/2, người dân bàng hoàng chứng kiến cảnh một nam thanh niên nhảy sông Sài Gòn tự tử. Theo đó, khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, một nam thanh niên đi xe máy lên cầu Sài Gòn hướng Bình Thạnh qua Thủ Đức. Khi lên tới giữa cầu (thuộc địa bàn phường An Khánh, TP.Thủ Đức), người này bất ngờ để lại chiếc xe máy rồi trèo qua lan can nhảy nhảy xuống sông tử tự.

Người dân đứng trên cầu Sài Gòn theo dõi vụ việc. (Ảnh: Công An)

Vụ việc xảy ra quá nhanh khiến nhiều người dân chứng kiến không thể phản ứng kịp thời. Nam thanh niên chới với dưới dòng nước chỉ vài giây rồi nhanh chóng chìm xuống, mất tích.

Dẫn tin từ báo Công An, nhận được thông tin, Cảnh sát PCCC TPHCM phối hợp cùng Đội cứu hộ cứu nạn thuộc Phòng cảnh sát PCCC TPHCM triển khai công tác tìm kiếm nam thanh niên. Em trai nạn nhân cũng có mặt cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn tìm kiếm nạn nhân. (Ảnh: Công An)

Theo thông tin được người nhà cung cấp, nam thanh niên nhảy sông có tên N.C.S (24 tuổi, quê Lâm Đồng) hiện đang tạm trú tại TP.Thủ Đức. Sau hơn 2 giờ tìm kiếm, đến gần 13h cùng ngày, thi thể nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

Công an TP.HCM thông báo chính thức: Nam sinh mất tích tử vong do nhảy sông tự tử, balo có 10 kí đá Trong họp báo thông tin về vụ nam sinh năm nhất chết trên sông Sài Gòn, công an quận Bình Thạnh thông tin nguyên nhân dẫn đến cái chết là do nam sinh này nhảy sông, đuối nước.

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