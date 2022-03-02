Phát hiện thi thể nam sinh viên năm cuối ở hồ Khe Mây, Quảng Trị nghi do tự tử

Xã hội 02/03/2022 10:56

Thi thể một nam sinh viên năm cuối vừa được lực lượng chức năng tìm thấy ở hồ Khe Mây (TP. Đông Hà, Quảng Trị).

Theo báo Thanh Niên đưa tin, lúc 7 giờ 20 phút ngày 2/3, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy thi thể nam thanh niên bị đuối nước tại khu vực hồ Khe Mây, P.3, TP. Đông Hà. Được biết, nạn nhân được xác định là N.A.T (22 tuổi, trú tại KP1, P.Đông Lương, TP. Đông Hà) - sinh viên năm cuối của một trường đại học trên địa bàn TP.HCM.

Phát hiện thi thể nam sinh viên năm cuối ở hồ Khe Mây, Quảng Trị nghi do tự tử - Ảnh 1
Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm thi thể nạn nhân bỏ lại vật dụng cá nhân bên cầu Khe Mây - Ảnh: Thanh Niên

Trước đó, khoảng 5 giờ 30 phút sáng cùng ngày, người dân phát hiện một số vật dụng cá nhân bị bỏ lại trên cầu Khe Mây, nghi là có người nhảy cầu nên đã báo cho cơ quan công an. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng điều động nhiều phương tiện chuyên dụng (xuồng cao su, thiết bị lặn) cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân nghi đuối nước.

Mặc dù nhiệt độ dưới nước tại hồ Khe Mây rất lạnh nhưng các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Trị vẫn quyết tâm tìm kiếm. Sau đó, thi thể nạn nhân đã được phát hiện. Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

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Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của nạn nhân cuối cùng vào chiều ngày 28/2.

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