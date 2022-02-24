Nghi do ghen tuông, chồng dùng hung khí chém tới tấp vào mặt vợ rồi uống thuốc tự tử

Xã hội 24/02/2022 08:26

Sau khi tranh cãi, chồng cầm rựa đuổi theo chém vợ liên tiếp. Nạn nhân nhập viện với khuôn mặt bị 2 vết chém nghiêm trọng.

Theo Dân Việt đưa tin, chiều 23/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu) phối hợp với cơ quan chức năng địa phương khám nghiệm hiện trường vụ chồng chém vợ trọng thương ở xã Hòa Long.  Theo thông tin điều tra ban đầu, sáng cùng ngày, công an TP nhận tin báo về việc chị T.T.T.L. (27 tuổi, ngụ xã Long Phước, TP. Bà Rịa) bị chém. Nghi phạm gây án là người đàn ông đi xe máy. Đối tượng đuổi theo chị L. (lúc này đi cùng một phụ nữ khác) rồi gây án.

Nghi do ghen tuông, chồng dùng hung khí chém tới tấp vào mặt vợ rồi uống thuốc tự tử - Ảnh 1
Hiện trường vụ chồng chém vợ trọng thương ở TP. Bà Rịa - Ảnh: Dân Việt

Nạn nhân sau đó được người dân nhanh chóng đưa đến Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu, riêng vùng mặt bị 2 vết chém. Qua điều tra, công an xác định người chém chị L. là Phan Sơn Lâm (35 tuổi, chồng của nạn nhân).

Sau khi chém vợ, Lâm đã uống thuốc diệt cỏ để tự tử nhưng bất thành. Theo người quen của nạn nhân, nghi phạm gây án do ghen tuông.

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