Đối tượng dùng dao 'chém dạo' khai nhận khi chạy xe thấy có người đội mũ bảo hiểm có hình con thỏ nên "chém cho bỏ ghét"

Theo báo Người Lao động đưa tin, sáng 27/2, Cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu (Bà Rịa- Vũng Tàu) đang tạm giữ Phạm Thanh Long (SN 1999, ngụ TP. Vũng Tàu) là nghi can vụ dùng dao chém nhiều người trong đó có một cháu gái 15 tuổi bị thương tích nặng ở vùng mặt.

Sau 48 giờ truy tìm, đối tượng bị công an bắt giữ tại nhà riêng ở đường Ngô Đức Kế, TP. Vũng Tàu. Tại đây, cơ quan thu giữ nhiều dao, kéo và xe máy mà đối tượng này sử dụng để gây án.Trong buổi làm việc với công an, Long khai nhận khi chạy xe trên đường thấy có người đội mũ bảo hiểm có hình con thỏ nên "chém cho bỏ ghét". Nhưng do không đuổi chém được nên Long chạy tới chém một người khác và không trúng. Sau đó thì chém trúng cháu L.T.V. (15 tuổi).

Hiện, công an TP. Vũng Tàu đang tiếp tục lấy lời khai cũng như test ma tuý đối với đối tượng này.

Phạm Thanh Long bị bắt giữ tại nhà riêng - Ảnh: Người lao động

Theo báo Công an nhân dân đưa tin, trước đó, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 24/2, một người đàn ông (không rõ lai lịch) đi xe máy, cầm theo một con dao chạy phía sau xe máy anh T.Q.T. chở chị T.N.L.A. (SN 1999, trú tại TP. Vũng Tàu) từ đường Lê Lợi về đường Phạm Hồng Thái, phường 7, TP. Vũng Tàu.

Sau đó, anh T. lái xe vào hẻm 60 Phạm Hồng Thái thì người đàn ông này cũng chạy theo phía sau. Lúc này, một người phụ nữ điều khiển xe máy chạy từ hẻm đi ra liền bị người đàn ông dùng dao chém nhưng không trúng.

Khi anh T. chạy xe đến trước cửa nhà trọ số 17/31 Ngô Đức Kế, phường 7 thì người đàn ông này tiếp tục chạy đến chém chị A. nhưng không trúng. Do hẻm cụt nên người này quay xe lại, đến nhà số 17/24/3 Ngô Đức Kế, tiếp tục dùng dao chém và gây vết thương sâu vùng trán của cháu L.T.V. (SN 2007).

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an TP. Vũng Tàu đã phát đi thông báo truy tìm danh tính đối tượng gây án đồng thời tiến hành điều tra vụ việc.

Vũng Tàu: Bắt giữ đối tượng chạy xe máy cầm hung khí… ‘chém dạo’ nhiều người Sau khi xác định được Long chính là đối tượng đi xe máy cầm dao chém nhiều người nên lực lượng công an đã đến nhà mời anh lên trụ sở công an để làm rõ. Lúc này, Long cố thủ nhiều giờ liền trong nhà.

