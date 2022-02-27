Sau khi xác định được Long chính là đối tượng đi xe máy cầm dao chém nhiều người nên lực lượng công an đã đến nhà mời anh lên trụ sở công an để làm rõ. Lúc này, Long cố thủ nhiều giờ liền trong nhà.

Theo báo Thanh Niên đưa tin, ngày 27/2, Công an TP. Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã tạm giữ Phạm Thanh Long (23 tuổi, ngụ P.7, TP. Vũng Tàu) để điều tra làm rõ về hành vi "Cố ý gây thương tích". Tại nhà của Long, Công an đã thu giữ nhiều con dao, kéo và xe máy mà nghi can này đã điều khiển để đi… "chém dạo" nhiều người trên địa bàn. Cụ thể, trước đó, khoảng 21 giờ 30 ngày 24/2, người đàn ông không rõ lai lịch đi xe máy, cầm theo một con dao chạy theo phía sau xe máy của anh T.Q.T chở phía sau chị T.N.L.A (23 tuổi, ngụ TP. Vũng Tàu) từ đường Lê Lợi về đường Phạm Hồng Thái, P.7.

Đối tượng chạy xe máy, cầm dao đi chém người được camera an ninh ghi lại - Ảnh: Cắt từ clip Sau đó, anh T. lái xe vào hẻm 60 Phạm Hồng Thái thì người đàn ông này cũng chạy theo. Lúc này, 1 người phụ nữ điều khiển xe máy chạy từ hẻm 60 ra liền bị người đàn ông này dùng dao chém 1 nhát nhưng không trúng. Khi anh T. chạy xe đến trước cửa nhà trọ số 17/31 Ngô Đức Kế, P.7 dừng lại thì người đàn ông này chạy đến chém chị L.A nhưng cũng không trúng. Tuy nhiên, do đây là hẻm cụt nên người đàn ông quay xe máy lại, khi chạy đến nhà 17/24/3 Ngô Đức Kế thì chém vào cháu L.T.V (15 tuổi) trúng vùng trán, gây vết thương sâu từ giữa 2 chân mày đến vùng trán dài 12cm.

Sau khi vụ việc xảy ra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Công an TP.Vũng Tàu và Công an P.7 đã phối hợp truy tìm người đàn ông cầm dao đi "chém dạo". Đối tượng Long bị công an bắt giữ - Ảnh: Thanh Niên Trong quá trình truy tìm, lực lượng công an nhận được tin báo của người dân là Phạm Đình Long ngụ trong hẻm Ngô Đức Kế, P.7 giống với kẻ gây án nên tiến hành xác minh. Nhận định Long là người điều khiển xe máy cầm dao đi chém người, trưa 26/2, Công an đến nhà mời Long lên trụ sở làm rõ. Tại đây, Long bất hợp tác và cố thủ trong nhà. Lực lượng công an đã thuyết phục liên tục Long nhiều giờ liền, đến hơn 23 giờ cùng ngày, Long mới mở cửa nhà và bị lực lượng làm nhiệm vụ khống chế bắt giữ. Một lãnh đạo Công an TP. Vũng Tàu cho biết, tại cơ quan công an Long đã khai nhận chính mình là người điều khiển xe máy cầm dao "chém dạo" gây thương tích cho cháu L.T.V. “Lực lượng công an đang điều tra nguyên nhân Long gây ra vụ án trên. Long có biểu hiện của người bệnh thần kinh” - vị lãnh đạo này cho hay.

Nghi do ghen tuông, chồng dùng hung khí chém tới tấp vào mặt vợ rồi uống thuốc tự tử Sau khi tranh cãi, chồng cầm rựa đuổi theo chém vợ liên tiếp. Nạn nhân nhập viện với khuôn mặt bị 2 vết chém nghiêm trọng.

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