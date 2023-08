Theo báo Thanh Niên đưa tin, ngày 27/2, Công an TP. Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã tạm giữ Phạm Thanh Long (23 tuổi, ngụ P.7, TP. Vũng Tàu) để điều tra làm rõ về hành vi "Cố ý gây thương tích". Tại nhà của Long, Công an đã thu giữ nhiều con dao, kéo và xe máy mà nghi can này đã điều khiển để đi… "chém dạo" nhiều người trên địa bàn.

Khi anh T. chạy xe đến trước cửa nhà trọ số 17/31 Ngô Đức Kế, P.7 dừng lại thì người đàn ông này chạy đến chém chị L.A nhưng cũng không trúng. Tuy nhiên, do đây là hẻm cụt nên người đàn ông quay xe máy lại, khi chạy đến nhà 17/24/3 Ngô Đức Kế thì chém vào cháu L.T.V (15 tuổi) trúng vùng trán, gây vết thương sâu từ giữa 2 chân mày đến vùng trán dài 12cm.

Sau khi vụ việc xảy ra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Công an TP.Vũng Tàu và Công an P.7 đã phối hợp truy tìm người đàn ông cầm dao đi "chém dạo".

Đối tượng Long bị công an bắt giữ - Ảnh: Thanh Niên

Trong quá trình truy tìm, lực lượng công an nhận được tin báo của người dân là Phạm Đình Long ngụ trong hẻm Ngô Đức Kế, P.7 giống với kẻ gây án nên tiến hành xác minh. Nhận định Long là người điều khiển xe máy cầm dao đi chém người, trưa 26/2, Công an đến nhà mời Long lên trụ sở làm rõ. Tại đây, Long bất hợp tác và cố thủ trong nhà.

Lực lượng công an đã thuyết phục liên tục Long nhiều giờ liền, đến hơn 23 giờ cùng ngày, Long mới mở cửa nhà và bị lực lượng làm nhiệm vụ khống chế bắt giữ.

Một lãnh đạo Công an TP. Vũng Tàu cho biết, tại cơ quan công an Long đã khai nhận chính mình là người điều khiển xe máy cầm dao "chém dạo" gây thương tích cho cháu L.T.V. “Lực lượng công an đang điều tra nguyên nhân Long gây ra vụ án trên. Long có biểu hiện của người bệnh thần kinh” - vị lãnh đạo này cho hay.