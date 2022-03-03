Một nữ ca sĩ nổi tiếng bị cựu trụ trì chùa ở Vĩnh Long lừa hơn 13 tỷ đồng

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, nữ ca sĩ nổi tiếng có tên H.L đã bị Phạm Văn Cung đã lừa hơn 13 tỷ đồng.

Theo chia sẻ thông tin từ Tuổi Trẻ Online, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ban hành cáo trạng truy tố Phạm Văn Cung, Nguyễn Tuấn Sĩ (54 tuổi, ngụ phường 2, TP Vĩnh Long) cùng tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bị can còn lại của vụ án là Lê Nguyên Khoa (36 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) hiện đã bỏ trốn và bị Công an tỉnh Vĩnh Long truy nã. Theo cáo trạng, Phạm Văn Cung là tu sĩ tại chùa Phước Quang (thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) từ năm 2005 và lấy pháp danh là Thích Phước Ngọc.

Phạm Văn Cung, nguyên trụ trì chùa Phước Quang - Ảnh: Báo Người lao động Thời gian tu tại chùa, Cung quen biết, thường xuyên liên lạc với Khoa khi người này đến dự các lễ chùa. Sau đó Cung bổ nhiệm Khoa làm thư ký giúp việc. Cung cũng bổ nhiệm Huỳnh Khắc Duy (37 tuổi, ngụ phường 2, TP Vĩnh Long) làm kế toán trưởng của trung tâm, đăng ký mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền chuyển đến. Trong quá trình làm việc tại chùa Phước Quang, Cung đã tổ chức nhiều chương trình, sự kiện có thật hoặc không có thật để tạo uy tín cho bản thân. Cung còn giới thiệu có quen với nhiều lãnh đạo cấp cao ở trung ương, làm các video về hoạt động từ thiện của chùa và trung tâm để đưa lên mạng xã hội nhằm quảng bá, tạo lòng tin cho nhiều người. Đáng chú ý, theo VTC News đưa tin, đối tượng Cung quen biết với nữ ca sĩ H.L. từ năm 2015 trong một lần tổ chức chương trình văn nghệ tại chùa Phước Quang. Từ đây, Cung và ca sĩ thường xuyên liên lạc với nhau. Năm 2020, Phạm Văn Cung nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của nữ ca sĩ nên trực tiếp đến nhà của L. chơi, nói chuyện. Qua chuyện trò thì Cung biết nữ ca sĩ có bạn muốn về Việt Nam định cư nhưng vướng mắc giấy tờ.

Vì vậy, Phạm Văn Cung liền "nổ" mình là "mật vụ", "tình báo", thường được cử đi nước ngoài. Táo tợn hơn, gã còn ghép ảnh giả mạo mình với lãnh đạo cấp cao để gửi cho ca sĩ L. nhằm chứng minh mối quan hệ rộng của mình có thể giúp bạn của ca sĩ về nước định cư. Thấy L. gật gù tin tưởng, Phạm Văn Cung yêu cầu nữ ca sĩ đưa chi phí là 1 triệu USD và phải chuyển trước 50% để làm thủ tục định cư cho bạn cô. Tin lời, ca sĩ đã chuyển cho Cung hơn 13 tỷ đồng. Cựu trụ trì chùa ở Vĩnh Long lừa đảo gần 68 tỉ đồng, nạn nhân có nữ ca sĩ - Ảnh: VTC News Với vai trò chủ mưu và được sự giúp sức của Lê Nguyên Khoa và Nguyễn Tuấn Sĩ, Phạm Văn Cung đã lừa đảo trót lọt của 4 bị hại nói trên tổng số tiền gần 68 tỉ đồng. Số tiền lừa đảo Cung chia cho các đồng phạm, dùng trả nợ và tiêu xài cá nhân. Dự kiến phiên tòa xét xử Phạm Văn Cung và đồng phạm sẽ diễn ra vào ngày 4/3.

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