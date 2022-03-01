Đăk Nông: Một người phụ nữ bị thủng 15 lỗ ở bụng sau khi tự tiêm thuốc tan mỡ có giá 70 triệu đồng

Một phụ nữ mua chất tan mỡ bụng tại Camphuchia với giá 70 triệu đồng, sau đó nhờ người thân tiêm. Sau 2 tháng, cơ thể người bệnh đã xuất hiện 15 ổ nhiễm trùng, hoại tử.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Tiền Phong, vào tối ngày 28/2, Bệnh viện JW (TP.HCM) tiếp nhận nữ bệnh nhân H.T.T. (30 tuổi, ngụ Đăk Nông) trong tình trạng trên vùng bụng chằng chịt 15 lỗ thủng khoét to như tổ ong vò vẽ sau tiêm chất tan mỡ bụng. TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung, Giám đốc bệnh viện cho biết, thời điểm nhập viện, cơ thể bệnh nhân nhiễm trùng nặng, vùng bụng chằng chịt 15 lỗ thủng khoét to và sâu. Sau khi khai thác bệnh sử, nữ bệnh nhân chia sẻ đã tự tìm hiểu trên mạng xã hội rồi chi 70 triệu đồng mua thuốc tan mỡ về tiêm. Nhưng 2 tháng sau tiêm chất tan mỡ, trên bụng nổi 2 cục áp xe và ngày càng lớn gây đau nhức. Bệnh nhân đã đến bệnh viện ở Campuchia nhờ họ xử lý nhưng tình trạng bệnh không khỏi mà ngày càng nặng hơn. Các khối áp xe mọc chằng chịt và lan nhanh nhiều vùng trên cơ thể.

Tình trạng vùng bụng của nữ bệnh nhân khi đi cấp cứu - Ảnh: Thanh niên Bệnh viện JW đã cho bệnh nhân chụp CT-Scanner và siêu âm bụng để đánh giá chính xác tình trạng. Thông qua chẩn đoán bằng hình ảnh, bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung nhận định bệnh nhân sau tiêm mỡ bụng bị hoại tử rất nghiêm trọng. Do đó, trước tình trạng hoại tử toàn bộ vùng bụng lan tỏa sang vùng lưng và hông, các bác sĩ đã quyết định thực hiện cuộc phẫu thuật cấp cứu cho người bệnh. Hơn 3 giờ khẩn trương trong phòng phẫu thuật, các bác sĩ đã bơm rửa khử trùng, tống ra ngoài hơn 500ml dịch mủ, tế bào chết và các tạp chất chưa rõ nguồn gốc. Các bác sĩ đã tiến hành tháo mủ, xử lý tình trạng nhiễm trùng của bệnh nhân - Ảnh: Tiền Phong S.BS Tú Dung cho hay: "Tình trạng hoại tử ở bệnh nhân rất nghiêm trọng, các mô hoại tử ăn sâu và di căn ra những vị trí khác trên cơ thể. Cơ thể nữ bệnh nhân hình thành hàng chục ổ áp xe lớn với đường kính từ 3cm đến 6cm, nằm rải rác từ bụng đến hông rồi lan ra lưng. Từ trước tới giờ tôi chưa từng thấy ca nào như thế này".

Bên cạnh đó, báo Thanh niên đưa tin, sau hơn 3 giờ phẫu thuật, các bác sĩ nạo hút và bơm rửa sạch toàn bộ vùng bụng và lưng, hút ngoài hơn 500 ml dịch mủ, tế bào chết và các tạp chất chưa rõ nguồn gốc. Đồng thời, đặt 1 máy hút áp lực âm V.A.C để tiếp tục loại bỏ dịch mủ, tế bào chết trong các khối áp xe một cách triệt để, tránh trường hợp tái nhiễm trùng. Bác sĩ nhận định đây là một loại hoại tử lan tỏa - Ảnh: Tiền Phong Hiện tại, bệnh nhân được mổ cấp cứu nên tránh được nguy cơ nhiễm trùng máu và tử vong. Đồng thời, bệnh nhân cần tiếp tục điều trị kháng sinh tích cực và liên tục trong 7 ngày để giảm tình trạng áp xe khu trú. Bệnh viện vẫn cần theo dõi sát sao tình trạng của bệnh nhân trong 3 - 4 tuần. Từ trường hợp trên, bác sĩ cảnh báo, thị trường có rất nhiều quảng cáo về tác dụng thần kỳ của thuốc tiêm tan mỡ. Tuy nhiên, bất cứ loại thuốc nào tiêm vào cơ thể đều phải tìm hiểu kỹ về loại thuốc đó có được Bộ Y Tế cấp phép hay chưa, có an toàn hay không và tuyệt đối không nên tự tiêm hoặc đưa người không phải là bác sĩ, không có chuyên môn ngành y thực hiện.

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