Ông Tâm cho biết sáng 1/3, Huyện Ủy Tân Biên cũng đã có chỉ đạo Công an H.Tân Biên phối hợp với địa phương tiến hành xác minh, làm rõ nội dung trong video clip trên để xử lý theo quy định.

Liên quan đến đoạn clip cha bồng con nhỏ qua đời bị chủ trọ từ chối từ chối cho vào nhà gây xôn, ngày 14/3, theo Thanh Niên, ông Lâm Thành Tâm, Chủ tịch UBND thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh xác nhận nội dung liên quan đến clip trên là sự việc xảy ra trên địa bàn TT.Tân Biên.

Sau kiểm tra, UBND thị trấn Tân Biên cho biết, vợ chồng anh Nguyễn Thanh V. (31 tuổi, ngụ xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên) thuê nhà trọ trên ở được 19 ngày. Lúc 18h30 cùng ngày, chị S. (vợ anh V.) đưa con ruột của mình là N.T.C. (5 tháng tuổi) đã tím tái người đến Trung tâm y tế huyện Tân Biên để khám bệnh do đã sốt trước đó 2 ngày. Khi đến khám thì bác sĩ khẳng định cháu C đã tử vong nên chị S đưa cháu về nhà trọ.

Theo Dân Việt, cùng ngày, cơ quan chức năng địa phương đã có báo cáo ban đầu về vụ việc. Cụ thể, khoảng 19h30 ngày 27/2, Công an thị trấn Tân Biên nhận được tin báo tại nhà trọ G.H. thuộc khu phố 3 xảy ra vụ gây mất trật tự công cộng, Công an thị trấn cử lực lượng đến hiện trường xác minh.

Về đến sân nhà trọ, ông Đ.M.H. (61 tuổi, chủ nhà trọ G.H.) yêu cầu chị S. ngồi ở ghế đá ngay sân nhà trọ chờ anh V về để quyết định sẽ mang thi thể C về gia đình ở ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên hay để ở nhà trọ.

Lúc này, Nguyễn Thanh V. đi làm về và đã uống rượu, do thấy vợ bồng con ngồi trên ghế đá nên hiểu nhầm chủ nhà trọ không cho mang thi thể con mình vào phòng trọ đang ở nên đã lớn tiếng, cự cãi, không chịu nghe chủ nhà trọ giải thích.

Sau đó, ông Đ.M.H. đã yêu cầu anh V., chị S. mang thi thể cháu C vào phòng trọ. Trong lúc V lớn tiếng cãi nhau với ông Đ.M.H. thì ông S. đã quay lại một clip sự việc anh V. bế con trên tay cự cãi với ông H để đăng lên mạng xã hội.

Theo báo Giao Thông, Công an thị trấn đã làm việc với ông S., yêu cầu gỡ bài đăng xuống và hiện bài viết này đã được gỡ bỏ. Công an đang làm việc với ông S. để xử lý các vi phạm theo quy định.

UBND thị trấn Tân Biên cho hay, sau khi cháu C. tử vong, thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chính quyền thị trấn đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ quan tài, đồ tẩm liệm, tiền để lo đám tang cho cháu.

Như đã đưa tin trước đó, một tài khoản Facebook đã quay lại và chia sẻ một đoạn clip ghi lại sự việc đau lòng về hai vợ chồng bế theo hai đứa con nhỏ, trong đó có một bé trai 5 tháng rưỡi vừa mới qua đời đứng bên ngoài tranh cãi với chủ nhà trọ.

Người này viết: "Thấy chuyện bức xúc nên mới nói cho mọi người biết. Vợ chồng trẻ xa quê, thuê nhà trọ ở rồi đi làm mướn. Trong khi con của vợ chồng này bị bệnh mất mà chủ nhà trọ không cho đem vào. Họ bảo phải để ở ngoài. Đứa trẻ mới mấy tháng tuổi nóng rồi đi, đâu phải bệnh dịch mà họ không có tình người như vậy".

sau khi đoạn clip được đăng tải, nhiều người xôn xao và bày tỏ sự bức xúc trước sự vô tình của gia đình chủ cho thuê trọ khi vợ chồng nghèo lâm vào bước đường khó khăn. Bên cạnh đó, không ít người cũng gửi lời chia buồn và tiếc thương cho cháu bé xấu số.