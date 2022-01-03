Không liên lạc được với nam sinh, chủ trọ mở cửa bước vào phòng thì phát hoảng bởi cảnh tượng bên trong.

Mới đây, trên diễn đàn Facebook, theo chia sẻ từ Page Bình Dương 24h câu chuyện về một nam sinh thuê trọ ở Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương gây xôn xao cộng đồng mạng. Cụ thể, chủ trọ cho biết suốt 3 tháng qua, đã hỗ trợ cho nam sinh tiền trọ cùng lương thực thực phẩm để người này có thể đi làm, xoay sở. Tuy nhiên, mấy ngày gần đây, chủ trọ không thể liên lạc được với nam sinh này, gọi điện thoại thì thuê bao, hãng xe nam sinh này trả góp xe cũng đến tìm vì chậm thanh toán. Thấy nhiều chuyện lạ xảy ra nên chủ trọ đến kiểm tra phòng thì tá hỏa với cảnh tượng căn phòng tràn ngập rác.

Căn phòng ngập ngụa rác của nam sinh Bình Dương - Ảnh: Bình Dương 24h Theo hình ảnh chia sẻ, cả căn phòng rác bày bừa không còn chỗ trống với rất nhiều bao tải, quần áo, đồ đạc,… Thậm chí, trên gác xép nhỏ trong phòng cũng không có gì ngoài rác ngập ngụa. Chị chủ trọ đã phải thuê người đến dọn dẹp lại căn phòng suốt 4 ngày và mua đồ mới mất thêm 3 triệu đồng. Căn phòng sau khi được dọn dẹp - Ảnh: Bình Dương 24h Ngay sau khi bài viết đăng tải, hiện câu chuyện vẫn đang gây chú ý khắp cộng đồng mạng. Đa số ý kiến đều chỉ trích hành động của nam sinh và bày tỏ sự cảm thông cho chị chủ trọ. Bình luận của một số cư dân mạng để lại dưới bài viết:

"Chỗ mình trọ cũng có căn phòng thế này, chỉ khổ chủ nhà, lại phải mất công thuê người đến dọn, sơn sửa lại". "Thuê nhà thì cũng phải có ý thức chút chứ, nhìn căn phòng như bãi rác hoang luôn, quá khủng khiếp".

Điện thoại nổ khi vừa dùng vừa sạc pin, nam sinh bị nát bàn tay Vừa dùng điện thoại vừa sạc pin đã khiến chiếc điện thoại phát nổ rồi bốc cháy. Sau vụ việc, nam sinh T. được đưa đến viện cấp cứu trong tình trạng bàn tay bị nát.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duoc-ho-tro-suot-3-thang-dich-benh-nam-sinh-bat-ngo-lan-mat-tam-chu-tro-mo-cua-phong-phat-hoang-vi-canh-tuong-ben-trong-444208.html