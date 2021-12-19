Trường hợp một học sinh ở Hội An (Quảng Nam) tử vong sau khi tiêm vaccine ngừa Covid-19 được cơ quan y tế xác định nguyên nhân ban đầu.

Theo báo Giao thông đưa tin, sáng 19/12, ông Huỳnh Công Quang - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam cho biết về trường hợp một học sinh ở Hội An tử vong sau khi tiêm vaccine Covid-19 và được chẩn đoán bị bệnh viêm màng não.

Theo đó, ông Quang cho biết: Trường hợp nam sinh (SN 2005, thuộc xã Điện Dương, thị xã Điện Bàn) đang học tập tại Hội An tử vong, theo phiếu điều tra được cung cấp từ CDC Quảng Nam, ngày 15/12, tại cơ sở tiêm chủng đặt tại Trung tâm Y tế TP. Hội An, học sinh này được khám sàng lọc trước tiêm và ghi nhận không có bất thường tại thời điểm tiêm chủng. Sau khi tiêm vaccine, em được theo dõi tại điểm tiêm 30 phút và không ghi nhận các phản ứng sau tiêm.

Tuy nhiên, tối 15/12, em này xuất hiện các triệu chứng đau đầu, sốt kèm mệt nhiều.

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Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Anh - Giám đốc Trung tâm Y tế TP. Hội An cho biết, ngành y tế tìm hiểu thì được biết, trước khi tiêm vaccine phòng Covid-19, nam sinh này đã có triệu chứng đau đầu nhưng không khai báo trong tờ khai y tế.

Tiền sử bệnh tật đến khi được tiêm chủng theo người nhà khai báo sau khi em tử vong, được biết, cách đây 2 tháng, sau khi chơi thể thao về trẻ có bị run và yếu 2 tay nhưng sau vài ngày không còn triệu chứng run tay nữa nên không cho trẻ đi khám.

Điều tra về quy trình tiêm chủng tại cơ sở tiêm chủng Hội An, ông Quang cho biết: Điều kiện bảo quản vaccine, dung môi cũng như quy trình tiêm chủng tại TP. Hội An đều đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt quy định của Bộ Y tế.

Cụ thể, trong ngày 15/12, số đối tượng trong buổi tiêm chủng tại điểm tiêm này là 1.050 trẻ. Số đối tượng tiêm chủng cùng lô vaccine là 2.508 người. Có 6 em học sinh khác cùng tiêm lọ vaccine với em học sinh trên. Theo ghi nhận đến thời điểm hiện tại, tất cả các em tiêm lô vaccine này đều không xảy ra tai biến hoặc phản ứng nặng sau tiêm.

Trung tâm Y tế TP. Hội An thông tin từ các bác sĩ điều trị tại TP. Đà Nẵng, sau khi bác sĩ chọc dịch não tủy thì phát hiện có bạch cầu và em này được chẩn đoán bệnh viêm màng não, trùng hợp ngẫu nhiên với thời điểm sau tiêm vaccine.

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