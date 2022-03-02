Bình Dương: Nữ sinh lớp 9 bị mẹ của bạn học hành hung ngay trong trường, dẫn đến nhập viện cấp cứu

Xã hội 02/03/2022 15:08

Nữ sinh lớp 9 trường THCS Chánh Nghĩa (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) bị phụ huynh của bạn cùng lớp tấn công gây thương tích đẫn đến nhập viện cấp cứu.

Theo chia sẻ thông tin từ Vietnamnet, vào chiều 1/3, đại diện Ban giám hiệu trường THCS Chánh Nghĩa (đóng trên địa bàn phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) cho biết, nhà trường đang phối hợp với công an để điều tra, làm rõ việc một học sinh bị phụ huynh của bạn hành hung ngay tại trường.

Cụ thể, theo báo cáo của giáo viên chủ nhiệm lớp 9A3, trước đó trong buổi học, em H.V.H và N.H.G.K (cùng SN 2007, ngồi chung bàn) xảy ra mâu thuẫn. Đến tiết học cuối, hai em này hẹn nhau ở lại lớp để đánh nhau. Hệ quả là K. bị H. đánh gãy xương vai.

hoc sinh bi phu huynh cua ban hanh hung
Một nữ sinh lớp 9 ở tỉnh Bình Dương đã phải nhập viện cấp cứu sau khi bị mẹ của bạn đánh - Ảnh: Vietnamnet

Sau khi được phía phụ huynh em K. thông báo về vụ việc, đến sáng nay giáo viên chủ nhiệm lớp 9A3 đã mời 2 em học sinh này cùng phụ huynh đến phòng làm việc của nhà trường để hòa giải, đi cùng có em T.N.G.T (lớp trưởng). Trong lúc các em học sinh và phụ huynh chuẩn bị vào phòng làm việc thì em T. thấy mẹ của K. định đánh H. nên can ngăn. Tuy nhiên, người phụ nữ này sau đó đã vào tấn công vào vùng đầu, mặt và người của em T. khiến học sinh này bị thương tích, phải nhập viện theo dõi sức khỏe.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, theo VOV đưa tin, nhà trường đã thông báo cho cơ quan công an để phối hợp giải quyết. Công an địa phương hiện đang chờ giám định thương tích của T. để có căn cứ xử lý theo quy định pháp luật.

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Nữ sinh lớp 8 bị bố bạn học đánh dẫn đến nhập viện - Ảnh: Tuổi trẻ Online

Trước đó, một trường hợp tương tự cũng xảy ra ở Thái Bình, theo báo Tuổi Trẻ online đưa tin, vào khoảng 14h30 ngày 5/2, tại địa bàn xã Thụy Ninh, ông Phạm Khắc Duẩn (38 tuổi, trú thôn Hệ, xã Thụy Ninh) là phụ huynh của em P.T.P.L. đã chặn đường đánh em N.P.A..

Nguyên nhân xuất phát từ việc hai nữ sinh trước đó nói xấu nhau trên mạng Facebook vào dịp nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Sau đó, N.P.A. chủ động dẫn bạn đến nhà em P.T.P.L. để nói chuyện và xảy ra đánh nhau. Khi phụ huynh của P.T.P.L. về nhà, biết chuyện thì lái ôtô chở con gái đuổi theo nhóm của P.A. và chặn đánh khiến cả ba nữ học sinh ngã xuống đường. Chưa dừng lại, người đàn ông lao tới túm tóc, tát và đạp vào đầu, mặt của nữ sinh P.A. kèm theo những lời đe dọa.

Sự việc được camera an ninh của một nhà dân gần đó ghi lại.

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