Vụ bé gái 2 tuổi được phát hiện dưới cống nước: Camera ghi lại hành vi đáng ngờ của người phụ nữ lạ

Nam sinh viên phát hiện bé gái nằm dưới cống, nước ngập sâu đến gần cổ, người dân đã lập tức giải cứu và đưa về trụ sở công an trình báo.

Theo báo Dân Việt đưa tin, ngày 2/3, lãnh đạo UBND phường Đằng Giang (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) cho biết, đang điều tra, làm rõ vụ việc bé gái tên L. (hơn 2 tuổi, ở phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng) được tìm thấy dưới cống và truy tìm người phụ nữ nghi chở cháu bé đến cống rồi bỏ đi.

Trước đó, chiều 1/3, một sinh viên phát hiện cháu bé nằm dưới cống nước trên đường Đông Khê 2 (phường Đằng Giang). Thời điểm này, nước trong cống đã ngập đến cổ cháu bé. Lãnh đạo phường Đằng Giang nói: “Cháu bé được đưa về trụ sở công an phường, được cán bộ y tế kiểm tra sức khoẻ, test COVID-19. Chúng tôi đã đăng tải thông tin để tìm người thân cho cháu. Đến tối 1/3, lực lượng chức năng đã bàn giao cháu cho người nhà. Hiện, sức khoẻ cháu L. ổn định".

Hình ảnh người phụ nữ chở một cháu bé giống cháu L. ra khu vực cống nước - Ảnh: Dân Việt

Theo thông tin của Pháp luật và bạn đọc, qua trích xuất từ camera an ninh cho thấy, khoảng 14h30 chiều ngày 1/3, một người phụ nữ lạ mặt tầm trên 50-60 tuổi đã chở một bé gái bằng xe đạp đến khu vực gần cống nước gần đường Đông Khê 2.

Cháu L. được người thân đến đón về - Ảnh: Phát luật và bạn đọc

Tuy nhiên, khi quay về người phụ nữ này chỉ còn 1 mình. Khoảng 16h cùng ngày, bé gái được 1 nam sinh viên phát hiện ở dưới cống rãnh. Sau khi báo lên công an phường Đằng Giang (Ngô Quyền, Hải Phòng), bố bé gái đã đến làm thủ tục nhận con về. Theo người dân địa phương, khu vực cống mà cháu L. được phát hiện có nhiều mộ và rất ít người qua lại.

Điều tra vụ bé gái 2 tuổi trong cống nước, nghi bị bắt cóc, camera ghi lại cảnh một người phụ nữ chở tới Bé gái 2 tuổi được phát hiện trong cống nước trong tình trạng nước đã ngập đến cổ rất nguy hiểm. Sau khi may mắn được cứu sống, trích camera, công an phát hiện một người phụ nữ chở bé tới, nghi bị bắt cóc.

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