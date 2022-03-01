TP.HCM: Bé gái 6 tháng tuổi bị chó cắn xuyên sọ, người mẹ suy đoán 'thú cưng ghen tị vì không còn được gia đình quan tâm nhiều như trước'

Tai nạn xảy ra khi em đang tập bò và lỡ kéo đuôi chú chó cưng của gia đình. Chú chó hàng ngày vốn rất thân thiện và được mọi người cưng chiều, quay lại cắn vào đầu em bé.

Theo nguồn tin từ VietNamNet, sáng 1/3, Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM cho biết, nạn nhân là bé gái 6 tháng tuổi, quận Bình Thạnh, được xuất viện sau 1 tuần điều trị.

Theo lời kể của mẹ bé gái, tai nạn xảy ra khi em đang tập bò và lỡ kéo đuôi chú chó cưng của gia đình. Chú chó hàng ngày vốn rất thân thiện và được mọi người cưng chiều, quay lại cắn vào đầu em bé.

“Từ lúc có em bé, hình như nó ghen tị vì không còn được gia đình quan tâm nhiều như trước kia”, người mẹ suy đoán.

Ngay sau đó, chị ôm con vào Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM cấp cứu. Bác sĩ Nguyễn Ngọc Phi Doanh, Khoa Ngoại thần kinh trực tiếp thực hiện phẫu thuật cho bé.

“Tôi từng tiếp nhận và xử trí nhiều ca vết thương vùng đầu do chó cắn. Hầu hết là vết thương ở da đầu, mặt rách toác trên diện rộng, nham nhở. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên có ca bị thú cưng cắn xuyên vào trong não”, bác sĩ Doanh chia sẻ.

Phần đầu bị chó cắn của bé gái - Ảnh: Người Lao Động

Liên quan tới vụ việc, Người Lao Động thông tin thêm, sau ca mổ, em bé phục hồi tốt, được chăm sóc vết thương và chích kháng sinh để dự phòng nhiễm trùng bên cạnh việc phải tiếp tục các mũi tiêm ngừa phòng bệnh dại.

Mẹ bé Q. cho biết bé đang tập bò rồi kéo đuôi chó cưng nên nó quay lại cắn vào đầu bé. Thấy vết thương tưởng nhẹ không ngờ vết cắn vô tới não.

"Bệnh viện từng tiếp nhận và xử trí nhiều ca vết thương vùng đầu do chó cắn, hầu hết các ca đều tổn thương ở bên ngoài da đầu như rách toác, vết thương nham nhở, chứ xuyên vào trong não như trường hợp này là lần đầu tiên" - BS Phi Doanh cho hay.

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