Vụ bé gái 2 tuổi bị bỏ dưới cống nước ở Hải Phòng: Bố khóc ròng khi nhận lại con gái

Giây phút nhận lại con, ông Định ôm chặt con gái vào lòng rồi khóc rưng rức khiến nhiều người chứng kiến xúc động.

Theo báo Lao động đưa tin, ngày 2/3, ông Nguyễn Phương Nam - Chủ tịch UBND phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng cho biết, công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ bé gái bị bỏ dưới cống ngập nước vừa được phát hiện giải cứu và bàn giao cho gia đình tối ngày 1/3. Được biết, nạn nhân là bé gái tên Phạm T.P.L. (trú tại tổ 14, phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng).

Cụ thể, trước đó, chiều 1/3, một nam sinh viên phát hiện một cháu bé dưới cống nước gần đường Đông Khê 2 (phường Đằng Giang) trong tình trạng nước ngập ngang cổ. Sau đó, người này đã cùng người dân địa phương báo cáo sự việc đến công an phường Đằng Giang.

Tại đây, cháu L. được cán bộ y tế kiểm tra sức khoẻ, xét nghiệm COVID-19, vệ sinh, thay quần áo. Hiện, sức khỏe của cháu L. ổn định. Sau đó, lực lượng chức năng phát thông báo tìm người thân của bé L.

Cơ quan chức năng bàn giao bé gái lại cho bố - Ảnh: Dân Trí

Theo thông tin của báo Dân Trí, đến 19h30 cùng ngày, UBND phường và Công an phường Đằng Giang tổ chức bàn giao cháu P.L. cho gia đình ông Hoàng Văn Định dưới sự chứng kiến của cơ quan chức năng phường Hàng Kênh. Giây phút nhận lại con, ông Định ôm chặt con gái vào lòng rồi khóc rưng rức khiến nhiều người chứng kiến xúc động. Qua tìm hiểu được biết, vợ chồng ông Định đã chia tay nhau, hiện cháu P.L. đang sống cùng với bố.

Kiểm tra camera an ninh giám sát gần khu vực cống nước cho thấy, một phụ nữ trung tuổi đi xe đạp, mặc áo khoác sáng màu, đội mũ nghi chở bé gái đi vào khu vực cống nước rồi bỏ lại. Sau đó khoảng 5 phút, người phụ nữ này chỉ đi ra một mình. Tuy nhiên, camera không ghi lại được quá trình cháu bé ở dưới cống nước.

Hình ảnh người phụ nữ nghi chở một cháu bé giống cháu L. ra khu vực cống nước - Ảnh: Dân Việt

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tập trung làm rõ và truy tìm người phụ nữ đi xe đạp có biểu hiện nghi vấn.

Vụ bé gái 2 tuổi được phát hiện dưới cống nước: Camera ghi lại hành vi đáng ngờ của người phụ nữ lạ Nam sinh viên phát hiện bé gái nằm dưới cống, nước ngập sâu đến gần cổ, người dân đã lập tức giải cứu và đưa về trụ sở công an trình báo.

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