TP.HCM: Kho chứa mút xốp bốc cháy giữa trưa, người dân trọ bên cạnh tháo chạy tán loạn

Xã hội 09/03/2022 15:50

Một kho chứa mút xốp tại Thủ Đức (TP.HCM) bốc cháy dữ dội lúc giữa trưa, nhiều tài sản bị thiêu rụi, người dân tháo chạy tán loạn.

Theo báo Tuổi Trẻ, đến 12h ngày 9/3, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ cháy. Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 10h cùng ngày, nhiều người tại một kho xưởng chuyên chứa nệm, mút xốp trong hẻm trên phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút, lúc này một số người đang làm bên trong tháo chạy ra ngoài hô hoán.

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Cảnh sát PCCC đang khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Tuổi Trẻ

Người dân xung quanh dùng bình chữa cháy mini dập lửa tại chỗ nhưng bất thành. Ngọn lửa bén vào nhiều đồ vật dễ cháy, nhanh chóng lan rộng.

Nhận tin báo, Đội cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP Thủ Đức điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ có mặt tại hiện trường dập lửa. Cảnh sát PCCC đã luồn vòi phun nước vào sâu trong hẻm nhỏ, phong tỏa hiện trường. Đám cháy sau đó được khống chế.

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Hạng mục công nhân đang hàn xì -Ảnh: báo Công an TP.HCM

Theo báo Công an TP.HCM, ghi nhận tại hiện trường, vụ việc không gây thiệt hại về người, nhiều tài sản bị thiêu rụi. trên mái tôn của kho mút xốp còn bộ hàn xì bị lửa thiêu rụi, 2 căn nhà trọ bị cháy xém, ngoài ra, tường nhà dân bên cạnh cũng bị bể, gạch đá rơi xuống nền nhà.

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Nhiều phòng trọ trong dãy trọ bên cạnh bị hư hỏng đồ đạc - Ảnh: BÁO Công an TP.HCM

Một số nhân chứng cho hay, thời điểm xảy ra vụ cháy nhiều người kịp chạy ra ngoài nên may mắn không có thiệt hại về người. Được biết, nhóm công nhân này bắt đầu công việc hàn xì vào chiều 8/3, nâng mái che cho kho thì hôm nay xảy ra vụ cháy.

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Từ khóa:   TP.HCM Hỏa hoạn tại Thủ Đức cháy kho

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