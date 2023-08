Nhà cổ 2 tầng ở Hội An hư hỏng nặng sau khi bốc cháy trong đêm

Sau nhiều giờ chìm trong biển lửa, ngôi nhà cổ 2 tầng hàng trăm năm tuổi ở phố cổ Hội An đã bị hư hỏng nặng.

Theo Tiền Phong, sáng ngày 7/3, ông Nguyễn Thế Hùng – Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An, xác nhận vừa xảy ra vụ cháy tại phố cổ Hội An. Cụ thể, vào khoảng 22h ngày 6/3, ngọn lửa bốc lên tại ngôi nhà số 134 đường Nguyễn Thái Học, phường Minh An, thành phố Hội An.

Ngay khi phát hiện, người dân đã gọi cho lực lượng chức năng. Các xe chữa cháy của lực lượng PCCC Bắc Quảng Nam cùng hàng chục chiến sĩ có mặt dập lửa. Người dân địa phương cũng cùng hỗ trợ để dập đám cháy.

Hiện trường vụ hoả hoạn - Ảnh: Tiền Phong

Theo Tổ Quốc, sau khoảng 2 tiếng đồng hồ, đám cháy đã được cơ bản được khống chế. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người và khi đám cháy đang lan rộng sang hai ngôi nhà liền kề thì được dập tắt kịp thời.

Theo Thanh Niên, sáng nay, ngày 7/3, cơ quan chức năng sẽ tiền hành làm việc với 2 chủ nhân đồng sở hữu ngôi nhà cổ để tìm hiểu nguyên nhân cũng như thống kê thiệt hại do vụ cháy gây ra.

Ngôi nhà cổ 2 tầng hư hỏng nặng sau vụ cháy - Ảnh: Thanh Niên

Trong khi đó, theo người dân có mặt tại hiện trường, ngôi nhà cổ trên là cơ sở kinh doanh đồ ăn vặt, nước giải khát.

Hiện nguyên nhân cháy ngôi nhà cổ 2 tầng trong khu phố cổ Hội An đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

