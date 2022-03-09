Người của Tịnh thất Bồng Lai hé lộ thông tin mới nhất về 3 'đệ tử' đang bị tạm giam

Trên kênh Youtube cá nhân, Nhị Nguyên - một trong những người sống tại Tịnh thất Bồng Lai - đã đăng tải một video chia sẻ về những thông tin mới nhất xoay quanh Tịnh thất những ngày qua.

Liên quan đến những lùm xùm của Tịnh thất Bồng Lai, theo Tuổi Trẻ, chiều ngày 7/3/2022, đại tá Văn Công Minh - phó giám đốc Công an tỉnh Long An - cho biết trong ngày Cơ quan điều tra Công an tỉnh đã khám xét nhà bà Cao Thị Cúc (62 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa), nơi tự xưng là "tịnh thất Bồng Lai", để điều tra vụ án "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân" theo điều 331 Bộ luật hình sự. Hộ bà Cao Thị Cúc, nơi tự xưng là "tịnh thất Bồng Lai", "thiền am bên bờ vũ trụ" - Ảnh: Tuổi Trẻ Theo ông Minh, vụ án đã được cơ quan điều tra Công an huyện Đức Hòa khởi tố từ ngày 3/1/2022 và đã chuyển hồ sơ cho Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An tiếp tục điều tra theo thẩm quyền từ ngày 21/2/2022. Ông Minh cho hay việc khám xét này để thu thập thêm tài liệu, chứng cứ và khẳng định tin đồn "thêm người tại tịnh thất Bồng Lai bị bắt" đang lan truyền không chính xác.

Mới đây, vào ngày 8/3/2022, trên kênh Youtube cá nhân, Nhị Nguyên - một trong những người sống tại Tịnh thất - đã đăng tải một đoạn clip để thông báo tình hình vụ việc. Nhị Nguyên xác nhận, sáng 7/3, cơ quan an ninh điều tra đã tiếp tục tiến hành khám xét Tịnh thất Bồng Lai lần 2. Tuy nhiên, Nhị Nguyên khẳng định không có ai bị bắt tạm giam thêm như tin đồn đang lan truyền trên mạng. Nhị Nguyên thông báo tình hình mới nhất của Tịnh thất Bồng Lai - Ảnh: Chụp màn hình Về phần 3 đối tượng gồm Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương đã bị bắt tạm giam trước đó, hiện, hồ sơ, bằng chứng, bị can đều đã được chuyển lên Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An để điều tra theo thẩm quyền.

"Nếu muốn đi thăm nuôi 3 thầy phải lên trên tỉnh. Hôm qua công an cũng thông báo 3 thầy sẽ bị tạm giam thêm 1 tháng nữa. Tức từ ngày 4/1 có lệnh khám xét, quyết định tạm giam 1 tháng cho tới giờ đã hết hạn. Cơ quan quyết định giam thêm 1 tháng nữa, từ 6/3/2022 đến 4/4/2022. Hết ngày tạm giam đó rồi tình hình như nào nữa thì mình chưa biết." - Nhị Nguyên cho biết thêm. Trước đó, theo báo Lao Động, sáng ngày 7/11/2021, đại tá Văn Công Minh, Phó giám đốc Công an tỉnh Long An, cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố 4 bị can tại Tịnh thất Bồng Lai để điều tra về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm vi lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân. Các bị can bị khởi tố gồm: Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi, cùng ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa, Long An). Riêng bị can Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp ngăn cấm đi khỏi nơi cư trú (tất cả các quyết định đều được Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa phê chuẩn). Hiện, sự việc đang được tiếp tục điều tra làm, rõ

Vụ ồn ào của Tịnh thất Bồng Lai: Thông tin MỚI NHẤT về buổi làm việc của 'thầy ông nội' với cơ quan điều tra Sáng ngày 7/3, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An đã mời các luật sư làm việc với ông Lê Tùng Vân tại trụ sở Công an huyện Đức Hòa liên quan đến những ồn ào thời gian vừa qua của Tịnh thất Bồng Lai.

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