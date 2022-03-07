Vụ ồn ào của Tịnh thất Bồng Lai: Thông tin MỚI NHẤT về buổi làm việc của 'thầy ông nội' với cơ quan điều tra

Xã hội 07/03/2022 16:33

Sáng ngày 7/3, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An đã mời các luật sư làm việc với ông Lê Tùng Vân tại trụ sở Công an huyện Đức Hòa liên quan đến những ồn ào thời gian vừa qua của Tịnh thất Bồng Lai.

Liên quan đến vụ án Tịnh thất Bồng Lai (tên gọi mới là Thiền am bên bờ vũ trụ), theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, sáng ngày 7/3, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An đã mời các luật sư làm việc với ông Lê Tùng Vân tại trụ sở Công an huyện Đức Hòa. 

Ông Trịnh Vĩnh Phúc, một trong 5 luật sư tham gia bào chữa cho các bị can trong vụ Tịnh thất Bồng Lai cho biết: "Hiện tại, vụ án đã được chuyển lên Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An. Theo quyết định chuyển vụ án, lý do đưa ra là theo đúng thẩm quyền, thông thường các vụ án khởi tố theo Điều 331 là do Cơ quan An ninh điều tra tiến hành.

Theo đó, vụ án này liên quan đến tôn giáo, là một vụ án phức tạp. Việc mở rộng điều tra hay khởi tố thêm tội danh, đều nằm trong quy định pháp luật và trong khả năng diễn tiến của vụ án".

tinh that bong lai 1
Ông Lê Tùng Vân và những người sống tại Tịnh thất - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, ngày 24/1/2022, cả 5 Luật sư đã gởi Đơn kiến nghị khẩn cấp đến Quý cơ quan đề nghị xem xét một số hành vi của điều tra viên, kiểm sát viên và một số vấn đề khác. Ngày 28/01/2022, các luật sư đã nhận được văn bản hồi âm của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa với nội dung cho biết đã chuyển Đơn kiến nghị khẩn cấp của các luật sư đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa để giải quyết theo thẩm quyền.

Theo luật sư Phúc, đối với ba bị can Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Hoàn Nguyên và Lê Thanh Trùng Dương, gia đình có đơn xin bảo lãnh để cơ quan xem xét thay đổi biện pháp ngăn chặn của các bị can nói trên từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú cũng đảm bảo tiến độ điều tra và không ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của xã hội.

Như đã đưa tin trước đó, theo VietNamNet, cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hoà, tỉnh Long An đã có quyết định chuyển hồ sơ, tang vật có liên quan đến vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân” cho cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An để mở rộng điều tra, xử lý.

tinh that bong lai 2
Cảnh sát khám xét và làm việc với những người tại Tịnh thất Bồng Lai - Ảnh: Internet

Đầu tháng 1 vừa qua, cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hoà cũng có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 4 người gồm: Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi) và Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân”. Ba bị cáo bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra, riêng ông Lê Tùng Vân được giải quyết cho tại ngoại.

Theo thông tin của Dân Trí, Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc - người bào chữa cho bị cáo Lê Tùng Vân (người tự xưng đứng đầu Tịnh thất Bồng Lai) cho hay, sức khỏe ông Lê Tùng Vân hiện rất yếu, người hốc hác đi nhiều so với trước khi bị khởi tố...

Vụ lùm xùm của Tịnh thất Bồng Lai: 'Thầy ông nội' hiện rất yếu, người hốc hác, khó bị khởi tố tội 'Loạn luân'

Vụ lùm xùm của Tịnh thất Bồng Lai: 'Thầy ông nội' hiện rất yếu, người hốc hác, khó bị khởi tố tội 'Loạn luân'

Mới đây, lãnh đạo Công an tỉnh Long An cho hay, Công an tỉnh Long An đã tiếp nhận hồ sơ vụ án, vật chứng và bị can để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án hình sự liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai khiến dư luận xôn xao suốt thời gian qua.

Xem thêm
Từ khóa:   Thầy ông nội thiền am bên bở vũ trụ đệ tử của thầy ông nội

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 53 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 3 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 6 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 8 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 7 giờ 23 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 8 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 8 giờ 23 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số