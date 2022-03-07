Vụ ồn ào của Tịnh thất Bồng Lai: Thông tin MỚI NHẤT về buổi làm việc của 'thầy ông nội' với cơ quan điều tra

Sáng ngày 7/3, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An đã mời các luật sư làm việc với ông Lê Tùng Vân tại trụ sở Công an huyện Đức Hòa liên quan đến những ồn ào thời gian vừa qua của Tịnh thất Bồng Lai.

Liên quan đến vụ án Tịnh thất Bồng Lai (tên gọi mới là Thiền am bên bờ vũ trụ), theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, sáng ngày 7/3, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An đã mời các luật sư làm việc với ông Lê Tùng Vân tại trụ sở Công an huyện Đức Hòa. Ông Trịnh Vĩnh Phúc, một trong 5 luật sư tham gia bào chữa cho các bị can trong vụ Tịnh thất Bồng Lai cho biết: "Hiện tại, vụ án đã được chuyển lên Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An. Theo quyết định chuyển vụ án, lý do đưa ra là theo đúng thẩm quyền, thông thường các vụ án khởi tố theo Điều 331 là do Cơ quan An ninh điều tra tiến hành.

Theo đó, vụ án này liên quan đến tôn giáo, là một vụ án phức tạp. Việc mở rộng điều tra hay khởi tố thêm tội danh, đều nằm trong quy định pháp luật và trong khả năng diễn tiến của vụ án". Ông Lê Tùng Vân và những người sống tại Tịnh thất - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, ngày 24/1/2022, cả 5 Luật sư đã gởi Đơn kiến nghị khẩn cấp đến Quý cơ quan đề nghị xem xét một số hành vi của điều tra viên, kiểm sát viên và một số vấn đề khác. Ngày 28/01/2022, các luật sư đã nhận được văn bản hồi âm của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa với nội dung cho biết đã chuyển Đơn kiến nghị khẩn cấp của các luật sư đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa để giải quyết theo thẩm quyền.

Theo luật sư Phúc, đối với ba bị can Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Hoàn Nguyên và Lê Thanh Trùng Dương, gia đình có đơn xin bảo lãnh để cơ quan xem xét thay đổi biện pháp ngăn chặn của các bị can nói trên từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú cũng đảm bảo tiến độ điều tra và không ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của xã hội. Như đã đưa tin trước đó, theo VietNamNet, cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hoà, tỉnh Long An đã có quyết định chuyển hồ sơ, tang vật có liên quan đến vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân” cho cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An để mở rộng điều tra, xử lý. Cảnh sát khám xét và làm việc với những người tại Tịnh thất Bồng Lai - Ảnh: Internet Đầu tháng 1 vừa qua, cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hoà cũng có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 4 người gồm: Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi) và Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân”. Ba bị cáo bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra, riêng ông Lê Tùng Vân được giải quyết cho tại ngoại. Theo thông tin của Dân Trí, Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc - người bào chữa cho bị cáo Lê Tùng Vân (người tự xưng đứng đầu Tịnh thất Bồng Lai) cho hay, sức khỏe ông Lê Tùng Vân hiện rất yếu, người hốc hác đi nhiều so với trước khi bị khởi tố...

Vụ lùm xùm của Tịnh thất Bồng Lai: 'Thầy ông nội' hiện rất yếu, người hốc hác, khó bị khởi tố tội 'Loạn luân' Mới đây, lãnh đạo Công an tỉnh Long An cho hay, Công an tỉnh Long An đã tiếp nhận hồ sơ vụ án, vật chứng và bị can để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án hình sự liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai khiến dư luận xôn xao suốt thời gian qua.

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