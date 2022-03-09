Khoa Ngữ văn - trường ĐH Sư phạm Hà Nội cho biết, GS.TS NGƯT Phùng Văn Tửu chuyên gia đầu ngành Văn học phương Tây vừa qua đời, hưởng thọ 88 tuổi.

Theo Người Lao Động, Khoa Ngữ văn thuộc Trường ĐH Sư phạm Hà Nội thông tin, Giáo sư - Nhà giáo ưu tú (GS-NGƯT) Phùng Văn Tửu, nguyên Phó trưởng Bộ môn Văn học nước ngoài của Khoa Ngữ văn - Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, chuyên gia đầu ngành về văn học phương Tây, đã qua đời hồi 0 giờ 30 phút sáng ngày 9/3, hưởng thọ 88 tuổi. Lễ tang GS Phùng Văn Tửu được cử hành từ 7 giờ - 7 giờ 50 ngày 16/3/2022 (tức ngày 14/2 năm Nhâm Dần) tại Nhà tang lễ 125 Phùng Hưng, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội; Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 8 giờ cùng ngày. An táng tại Thiên Đức Vĩnh hằng viên, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

GS Phùng Văn Tửu, chuyên gia đầu ngành về văn học phương Tây, đã qua đời - Ảnh: Dân Trí Theo Dân Trí, GS. Phùng Văn Tửu sinh năm 1935 tại xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội trong một gia đình nhà giáo (cha của thầy từng là giáo viên tiểu học). Các anh chị em của thầy phần nhiều đều trưởng thành, trở thành những nhà giáo, kỹ sư, nhà hoạt động xã hội nổi tiếng. Tốt nghiệp đại học năm 1959, GS Phùng Văn Tửu từng là cán bộ giảng dạy tại Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội từ năm 1959 - 1961, tại Đại học sư phạm Vinh từ năm 1961 - 1968, tại Khoa Ngữ văn - ĐHSP Hà Nội từ năm 1969 cho đến khi nghỉ hưu năm 2002.

GS. Phùng Văn Tửu được phong hàm giáo sư từ năm 1991, được Nhà nước công nhận là Nhà giáo ưu tú, được trao tặng Huân chương kháng chiến hạng nhì, Huy chương Hữu nghị Campuchia, Huy chương Vì sự nghiệp giáo dục. Ông là tác giả của 11 cuốn sách chuyên khảo, 14 sách dịch và hơn 50 bài báo khoa học chuyên ngành Văn học phương Tây. Theo PGS.TS Đỗ Hải Phong, Trưởng khoa Ngữ văn, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, GS Phùng Văn Tửu trước hết là chuyên gia về Văn học Pháp (về Rouseau, Hugo, Aragon...), chuyên gia về vấn đề giảng dạy, tiếp nhận Văn học nước ngoài ở Việt Nam, về những vấn đề thi pháp Văn học Phương Tây. Các giáo trình Văn học Phương Tây, cuốn "Cảm thụ và giảng dạy văn học nước ngoài" (NXB Giáo Dục , Hà Nội , 2002; 2008) của thầy cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Cụm công trình "Tiểu thuyết Pháp nửa sau thế kỷ 20" của GS Tửu được Giải thưởng Nhà nước về KHCN năm 2005. Cuốn chuyên khảo sau cùng của thầy "Cách tân nghệ thuật Văn học Phương Tây" (Nxb KHXH, HN, 2017) được Giải thưởng Hội nhà văn năm 2017. PGS.TS Đỗ Hải Phong nhớ lại, dáng hình người thầy mẫu mực trong từng lời nói, từng câu chữ, tác phong trên giảng đường vẫn khắc ghi trong tâm trí nhiều thế hệ sinh viên, học viên cao học, NCS của Khoa Ngữ văn - trường ĐHSP Hà Nội. Những năm gần đây, thầy lâm bệnh trọng, nhưng mỗi khi hồi phục, trò đến thăm, với nụ cười hiền, thầy vẫn luôn quan tâm đến Khoa, đến Bộ môn, đến nghề văn, nghề giáo... giờ thầy đã rời Cõi Tạm, ra đi... Trên các diễn đàn, nhiều học trò của GS Phùng Văn Tửu kính cẩn nghiêng mình tiễn biệt, "thầy về Cõi Ngàn Mây Trắng! Thầy đi thanh thản... Mãi mãi nhớ thương thầy... người thầy mẫu mực của chúng con..."chuyên gia đầu ngành Văn học phương Tây

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