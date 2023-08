Sau khi con gái 7 tuổi mất tích bí ẩn, gia đình đã tìm kiếm khắp nơi không nhưng có tung tích. Sau 4 ngày sau, mẹ của nữ sinh đã lên tiếng hé lộ về thông tin vụ việc.

Liên quan đến vụ nữ sinh lớp 7 mất tích bí bẩn ở Nghệ An, mới đây, chia sẻ với Tổ Quốc, ngày 11/3, Đại uý Phan Văn Đức - Trưởng Công an xã Minh Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) cho biết, cơ quan công an đã nhận được thông tin từ phía gia đình cháu Trần Thị Quỳnh N. (SN 2009) về việc tìm thấy cháu sau khi mất tích suốt hơn 3 ngày qua. Hiện cơ quan công an chưa làm việc được với gia đình và cháu bé nên chưa rõ lý do vì sao cháu mất tích.

Bên cạnh đó, chị Trần Thị H. (mẹ cháu N.) cho biết, sau nhiều ngày tìm kiếm và nhờ các mối quan hệ bạn bè, chị đã thấy con đang ở tỉnh Bắc Ninh. Trước đó, con gái chị đi cùng với một người bạn và hiện chưa rõ người bạn rủ đi đâu, làm gì trong mấy ngày qua. Chị H. đang tìm cách để đưa con gái về rồi sẽ tìm hiểu lý do sau.

Hình ảnh nữ sinh N. - Ảnh: Tổ Quốc

Như đã đưa tin trước đó, theo báo Người Lao Động, Công an xã Minh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết đơn vị này vừa nhận được đơn trình báo của ông Trần Viết C.(SN 1967, trú tại xóm 2, xã Minh Thành) với nội dung cháu gái mất tích, bỏ nhà ra đi từ 17 giờ ngày 7/3 đến nay.

Sau khi tiếp nhận thông tin nữ sinh lớp 7 mất tích, Công an xã Minh Thành đã phát đi thông báo truy tìm cháu Trần Thị Quỳnh N. (SN 2009), là học sinh lớp 7A, Trường THCS Đại Minh, xã Minh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An. Được biết, bố của cháu N. là anh Trần Minh C. (sinh năm 1985) và mẹ là Trần Thị H. (sinh năm 1991).

Theo Vietnamnet, cháu N. cao 1m55, nặng 43kg, mặt tròn, da ngăm đen, tóc dài ngang lưng. Khi đi cháu mặc áo xanh, quần bò, dép lê màu đen, đi xe đạp điện màu xanh đen. Cháu N. đi cùng bạn từ Nghệ An hướng ra phía Bắc.

Hiện, nguyên nhân sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Cô gái trẻ đột ngột ngã gục bên vỉa hè, tiếng kêu cứu trong hoảng loạn của người mẹ khiến ai cũng xót xa Một cô gái trẻ khi đang đứng đợi phía bên ngoài vỉa hè thì đột ngột ngã gục xuống đất bất tỉnh khiến những người xung quanh náo loạn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-me-he-lo-thong-tin-dang-mung-ve-nu-sinh-lop-7-mat-tich-bi-an-khi-di-choi-cung-ban-454972.html