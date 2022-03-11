Đổ xô mang bình nhựa đi mua xăng dự trữ trước khi tăng giá, nguy cơ "mang bom về nhà"

Xã hội 11/03/2022 14:58

Việc tiết kiệm vài chục ngàn để mua xăng về nhà dự trữ trước tình hình giá xăng ngày càng tăng, dẫn đến nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Dẫn tin từ Tiền Phong, trước thông tin giá xăng có thể tăng mạnh vào chiều 11/3, hàng dài người dân đã đổ xô đi xếp hàng mua xăng. Không chỉ tranh thủ "đổ đầy bình" cho phương tiện của mình, nhiều người thậm chí còn mang thêm những chiếc can, chai nhựa đủ loại kích thước để mua về nhà dự trữ.  

Đổ xô mang bình nhựa đi mua xăng dự trữ trước khi tăng giá, nguy cơ 'mang bom về nhà' - Ảnh 1
Ai nấy cũng muốn tranh thủ mua khi có dự báo xăng sẽ tiến sát giá 30.000 lít vào chiều nay. (Ảnh: Tiền Phong)

Tuy nhiên, hành động này hoàn toàn có thể dẫn đến nguy cơ "mang bom" về nhà. Hơi xăng, dầu nặng hơn không khí 2-5 lần, khi thoát ra môi trường sẽ bay sát mặt đất, tập trung những chỗ trũng và sẽ nhanh chóng kết hợp với oxy trong không khí hình thành hỗn hợp gây nguy cơ cháy, nổ khi có nguồn nhiệt hoặc lửa.

Điều đáng nói, khi xảy ra cháy do xăng, dầu thì nguồn lửa bùng lên rất nhanh, vận tốc cháy lan theo bề mặt có thể đạt đến trên 40 m/phút, khiến người trong nhà gần như không còn đường thoát nạn. Đồng thời, cháy do xăng dầu cũng tỏa ra nhiều khói, chất độc gây nguy cơ ngạt và tử vong cho người mắc kẹt.

Đổ xô mang bình nhựa đi mua xăng dự trữ trước khi tăng giá, nguy cơ 'mang bom về nhà' - Ảnh 2
Nhiều người mang can, chai nhựa đi mua xăng trước giờ tăng giá. (Ảnh: Zing)

Theo thông tin từ Zing News, cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khuyến cáo người dân chỉ mua xăng, dầu vừa đủ với nhu cầu sử dụng, không tích trữ tại nhà để bảo đảm an toàn tính mạng. Không chỉ gây thiệt hại khi xảy ra cháy nổ, người gây ra hậu quả còn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự cho hành vi mất an toàn của mình. 

"Cùng với những thiệt hại do cháy, nổ thì người tích trữ xăng, dầu để xảy ra cháy nổ có thể phải chịu trách nhiệm hình sự với những hậu quả do hành vi không đảm bảo an toàn gây ra", cơ quan này khuyến cáo.

Đổ xô mang bình nhựa đi mua xăng dự trữ trước khi tăng giá, nguy cơ 'mang bom về nhà' - Ảnh 3

Đối với các hộ gia đình đã tích trữ xăng, dầu hoặc phải lưu trữ để sử dụng trong trường hợp bất khả kháng, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ yêu cầu người dân phải bảo quản trong khu vực độc lập (kho riêng), tuyệt đối không chứa xăng dầu trong khu vực có người ở; tránh ánh nắng trực tiếp, nhiệt độ cao và đảm bảo thông thoáng để giảm sự bốc hơi, tích tụ của hơi xăng dầu.

Xăng dầu tích trữ cũng được khuyến cáo phải cách xa nguồn sinh lửa, nhiệt và các thiết bị điện. 

 

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