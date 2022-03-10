Để hạ giá xăng dầu, Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường

Sau khi tiếp thu ý kiến đóng góp của các bộ ngành và cơ quan liên quan, Bộ Tài chính đã đề xuất mức giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu trong dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Người Lao Động đưa tin, Bộ Tài chính cho biết đã hoàn thành xong mức đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu trong dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào ngày 10/3.

Cụ thể, trong dự thảo Nghị quyết này, Bộ Tài chính đã đề xuất mức giảm thuế bảo vệ môi trường với dầu nhờn, dầu diesel, dầu mazut, là 1.000 đồng/lít; mỡ nhờn là 1.000 đồng/kg; dầu hỏa là 700 đồng/lít và xăng là 2.000 đồng/lít. Bộ Tài chính cũng đề nghị hiệu lực thi hành của Nghị quyết này là bắt đầu từ ngày 1/4 đến hết 31/12/2022.

Sau khi lấy ý kiến các bộ ngành, Bộ Tài chính đã điều chỉnh mức giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu trong dự thảo Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội - Ảnh: Tiền Phong

Dẫn nguồn từ Tiền Phong, mức giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu nêu trên tương đương với 50% mức thuế đang áp dụng với ngành hàng này. Dự kiến, với mức giảm này, mức thu ngân sách Nhà nước cũng sẽ giảm xấp xỉ 24.000 tỷ đồng trong năm 2022.

Theo Tuổi Trẻ Online, trước đó Bộ Tài chính đã đề xuất mức giảm thuế bảo vệ môi trường lên xăng là 1.000 đồng/lít, còn đối với dầu và mỡ nhờn thì là 500 đồng/lít, kg. Tuy vậy, Bộ Công thương, Liên đoàn Công nghiệp và thương mại Việt Nam lại đề nghị Bộ Tài chính cần đưa ra một mức giảm mạnh mẽ hơn cả các con số 2.000 đồng/lít xăng và 1.000 đồng/lít, kg cho dầu và mỡ nhờn.

Mức giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu nêu trên tương đương với 50% mức thuế đang áp dụng với ngành hàng này - Ảnh: Người Lao Động

Cũng theo Tuổi Trẻ Online, nhiều chuyên gia kinh tế đã đưa ra nhận định rằng, mức giảm thuế bảo vệ môi trường này phải đủ lớn để hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh giá xăng dầu tiếp tục tăng vào kỳ điều chỉnh giá ngày 11/3 sắp tới.

Cây xăng treo bảng 'hết xăng', người dân đổ xô, chen chúc đi mua trước ngày điều chỉnh giá Một số cây xăng treo biển hết xăng hoặc bán hàng theo kiểu nhỏ giọt để chờ giá xăng dầu dự kiến được điều chỉnh tăng cao vào ngày mai (11/3).

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