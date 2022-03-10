Giá xăng tăng cao chóng mặt, Bộ Công Thương đề nghị giảm 50% thuế môi trường với mỗi lít xăng

Bộ Công Thương đề nghị giảm 2.000 đồng thuế môi trường với mỗi lít xăng, 1.000 đồng với dầu, gấp đôi mức đề xuất của Bộ Tài chính.

Theo VTV đưa tin, chiều 9/3, Bộ Công Thương có văn bản gửi Bộ Tài chính kiến nghị giảm thuế bảo vệ môi trường ở mức cao hơn tại Dự thảo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về mức thuế Bảo vệ môi trường đối với xăng dầu.

Cụ thể, giảm 50% so với mức thuế bảo vệ môi trường hiện tại đang áp dụng đối với các mặt hàng xăng dầu. Theo đó, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol) là 2.000 đồng/lít; đối với dầu diesel là 1.000 đồng/lít; đối với dầu hỏa là 500 đồng/lít; đối với dầu mazut là 1.000 đồng/kg; đối với dầu nhờn là 1.000 đồng/lít và đối với mỡ nhờn là 1.000 đồng/kg.

Bộ Công Thương kiến nghị giảm thuế bảo vệ môi trường với các mặt hàng xăng dầu - Ảnh: Người Lao động

Theo thông tin của VnExpress, Bộ Công Thương nhận định, việc giảm mạnh thuế là để có dư địa điều hành, bình ổn giá xăng dầu trong nước khi giá thế giới tăng mạnh, tác động bất lợi đến đời sống, sản xuất của người dân, doanh nghiệp, mục tiêu phục hồi tổng thể nền kinh tế sau đại dịch. Ngày 9/3, giá dầu thô trên thị trường thế giới đã lên mức dầu WTI là 125,68 USD một thùng, dầu Brent là 130,53 USD một thùng và vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp. Giá các mặt hàng thành phẩm xăng dầu theo đó đã tăng lên mức 142-158 USD mỗi thùng, tăng 51-69 USD so với giá ngày đầu tháng 1 năm nay. Bộ Công Thương nhận xét, mức giá này sẽ tác động lớn đến giá xăng dầu trong nước, kỳ điều hành ngày 11/3 có thể tăng 5.000-8.000 đồng một lít, kg tuỳ loại, tương đương tăng 27-44% so với giá xăng dầu đầu năm 2022. Việc này có thể làm ảnh hưởng lớn đến CPI chung của cả nước năm 2022. Hiện, công cụ bình ổn là Quỹ bình ổn xăng dầu hiện không còn nhiều, khoảng 620 tỷ đồng, trong khi số dư quỹ này tại nhiều doanh nghiệp đầu mối đang âm.

Giá xăng tiếp tục 'tăng chóng mặt', xô đổ mọi kỷ lục trước đây, mức 30.000/l đang 'đến gần'? Lãnh đạo một doanh nghiệp xăng dầu ở Hà Nội tính toán tại kỳ điều chỉnh sắp tới (11/3), giá xăng dầu có thể tăng mạnh ở mức từ 3.800 đến 4.800 đồng/lít, tùy loại.

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