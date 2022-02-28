Dự báo giá xăng tiếp tục tăng mạnh vào ngày mai (1/3), đây là đợt tăng thứ 5 trong năm 2022

Xã hội 28/02/2022 10:31

Nếu đúng như dự báo, giá các mặt hàng xăng trong nước vào phiên điều chỉnh giá ngày 1/3 sẽ có lần tăng thứ 6 liên tiếp và là đợt tăng thứ 5 trong năm 2022.

Theo Vietnamnet đưa tin, dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá xăng thành phẩm trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 24/2 tăng khá cao so với kỳ tính giá trước đó (ngày 21/2). Theo đó, giá xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5 RON 92 trung bình là 110,53 USD/thùng, chu kỳ trước là 108,8 USD/thùng. Còn giá xăng RON 95 là 113,36 USD/thùng, kỳ trước là 111,32 USD/thùng. Như vậy, giá xăng RON 92 và giá xăng RON 95 ở chu kỳ này đều tăng cao so với chu kỳ trước.

Trên thị trường thế giới, giá dầu thô tăng vọt trong phiên giao dịch sáng 28/2. Cụ thể, lúc 7h30' (ngày 28/2, giờ Việt Nam), giá dầu WTI của Mỹ tăng 5,71% lên 96,82 USD/thùng. Còn giá dầu thô Brent giao tháng 4 cũng tăng 5,16% lên 102,98 USD/thùng.

Dự báo giá xăng tiếp tục tăng mạnh vào ngày mai (1/3), đây là đợt tăng thứ 5 trong năm 2022 - Ảnh 1
Giá xăng dầu trong nước được dự báo tiếp tục tăng mạnh - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc

Do giá xăng dầu thế giới có xu hướng tăng những ngày qua nên giá xăng dầu trong nước ở phiên điều chỉnh giá ngày mai (1/3) cũng sẽ tăng theo. Lãnh đạo một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cho biết, nếu không tác động đến Quỹ bình ổn giá (BOG) và tính theo công thức cũ, giá xăng trong nước vào ngày mai có thể tăng từ 200-300 đồng/lít. Giá bán đối với mặt hàng dầu cũng sẽ tăng từ 200-250 đồng/lít.

Ở chiều ngược lại, nếu cơ quan quản lý giảm trích lập hoặc tăng chi Quỹ BOG thì giá xăng trong nước có thể tăng ít hơn. Nếu đúng như dự báo, giá các mặt hàng xăng trong nước vào phiên điều chỉnh giá ngày mai sẽ có lần tăng thứ 6 liên tiếp và là đợt tăng thứ 5 trong năm 2022.

Dự báo giá xăng tiếp tục tăng mạnh vào ngày mai (1/3), đây là đợt tăng thứ 5 trong năm 2022 - Ảnh 2
Nếu cơ quan quản lý giảm trích lập hoặc tăng chi Quỹ BOG thì giá xăng trong nước có thể tăng ít hơn - Ảnh: Internet

Trước đó, tại kỳ điều chỉnh gần đây nhất ngày 21/2, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã quyết định tăng giá xăng, dầu. Theo đó, giá xăng RON 95 tăng 960 đồng/lít, xăng E5 RON 92 tăng 960 đồng/lít. Còn giá dầu tăng 273-936 đồng/lít.

Sau khi điều chỉnh, mức giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 không cao hơn 25.530 đồng/lít; xăng RON 95 không cao hơn 26.280 đồng/lít. Còn mức giá bán lẻ tối đa với dầu diesel không cao hơn 20.801 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 19.509 đồng/lít và dầu mazut không cao hơn 17.932 đồng/kg.

NÓNG: Từ chiều nay 21/2, giá xăng chạm mốc "lịch sử", tăng vọt lên 26.285 đồng/lít

NÓNG: Từ chiều nay 21/2, giá xăng chạm mốc "lịch sử", tăng vọt lên 26.285 đồng/lít

Từ 15h chiều 21/2, giá xăng E5 RON 92 trong nước tăng 961 đồng/lít lên 25.531 đồng/lít, còn xăng RON 95 tăng 965 đồng/lít lên 26.285 đồng/lít.

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