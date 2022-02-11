Giá xăng dầu tiếp tục tăng mạnh, cao nhất trong 8 năm: Xăng tăng hơn 900 đồng/lít

Xã hội 11/02/2022 15:28

Từ 15h chiều nay (11/2) giá xăng dầu tăng mạnh. Đây cũng là đợt tăng cao nhất kể từ tháng 8/2014 đến nay.

Theo thông tin từ VnExpress, từ 15h hôm nay, mỗi lít dầu tăng 660-960 đồng, xăng tăng 960-980 đồng, đánh dấu cao nhất từ tháng 8/2014.

Cụ thể, Liên Bộ Công Thương - Tài chính cho biết, mỗi lít xăng E5 RON 92 cao nhất là 24.570 đồng một lít (tăng 980 đồng); RON 95 là 25.320 đồng một lít (đắt thêm 960 đồng).

Với đà tăng lần này, giá bán lẻ xăng dầu trong nước đã vượt 25.000 đồng một lít với RON 95 và đánh dấu mức cao nhất từ tháng 8/2014.

Dẫn tin từ báo Quân đội Nhân dân Việt Nam, giá xăng đã tăng lần thứ 3 liên tiếp trong năm 2022. Kể từ 15 giờ chiều nay, giá xăng dầu được bán ở mức như sau:

- Xăng E5RON92: Không cao hơn 24.571 đồng/lít (tăng 976 đồng/lít so với giá hiện hành).

- Xăng RON95-III: Không cao hơn 25.322 đồng/lít (tăng 962 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành).

- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 19.865 đồng/lít (tăng 962 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành).

- Dầu hỏa: Không cao hơn 18.751 đồng/lít (tăng 958 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành).

- Dầu mazut 180CST 3.5S: Không cao hơn 17.659 đồng/kg (tăng 666 đồng/kg so với giá bán hiện hành).

Ngày mai (11/1), Liên Bộ Tài chính - Công Thương sẽ điều chỉnh giá xăng dầu: Có xu hướng tăng mạnh?

Ngày mai (11/1), Liên Bộ Tài chính - Công Thương sẽ điều chỉnh giá xăng dầu: Có xu hướng tăng mạnh?

Theo như quy định mới, trong năm 2022, giá xăng dầu trong nước sẽ được điều chỉnh chu kỳ 3 lần 1 tháng thay vì 2 lần như trước đây. Theo đúng như lịch trình, ngày mai sẽ là chu kỳ điều hành giá xăng của Liên bộ Tài chính - Công thương.

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