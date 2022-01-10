Ngày mai (11/1), Liên Bộ Tài chính - Công Thương sẽ điều chỉnh giá xăng dầu: Có xu hướng tăng mạnh?

Xã hội 10/01/2022 09:54

Theo như quy định mới, trong năm 2022, giá xăng dầu trong nước sẽ được điều chỉnh chu kỳ 3 lần 1 tháng thay vì 2 lần như trước đây. Theo đúng như lịch trình, ngày mai sẽ là chu kỳ điều hành giá xăng của Liên bộ Tài chính - Công thương.

Dẫn tin từ VTV, trong 15 ngày qua, giá xăng dầu thế giới đã tăng 5-6% nên ở kỳ điều hành vào ngày mai, giá bán lẻ trong nước có thể tăng mạnh.

Tuần qua, dầu Brent tăng 5,2% trong khi dầu WTI tăng 5% - mức cao nhất kể từ cuối tháng 11. Trong tuần, đã có thời điểm dầu thô Brent được giao dịch ở mức trên 82 USD một thùng và dầu thô WTI trên 80 USD một thùng.

Bộ Công Thương chưa cập nhật giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore đến thời điểm mới nhất, hiện chỉ dừng tới ngày 22/12/2021.

Theo nhận định của nhiều lãnh đạo doanh nghiệp xăng dầu ở Hà Nội, giá xăng trong nước ở kỳ điều chỉnh ngày mai có thể tiếp tục tăng. Nếu không trích hoặc sử dụng Quỹ bình ổn, giá xăng, dầu có thể đồng loạt tăng 500-700 đồng một lít.

gia xang dau 1
Ảnh minh họa: Internet

Cũng theo nguồn tin từ VietNamNet, ngày mai (11/1) sẽ là kỳ điều hành giá xăng, dầu đầu tiên thực hiện nội dung theo công thức tính giá tại Nghị định số 95/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng, dầu. Theo chu kỳ tính toán mới của liên Bộ Công Thương - Tài chính, cứ 10 ngày, giá xăng dầu sẽ được điều chỉnh một lần, thay vì 15 ngày như trước.

Do giá xăng dầu thế giới những ngày qua có xu hướng tăng nên giá xăng dầu trong nước ở phiên điều chỉnh giá ngày mai (11/1) cũng sẽ tăng theo giá xăng thế giới.

Giá xăng dầu từ 15h ngày 25/12 là:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 22.550 đồng/lít

- Xăng RON95-III: không cao hơn 23.295 đồng/lít

- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 17.579 đồng/lít

- Dầu hỏa: không cao hơn 16.518 đồng/lít

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 15.745 đồng/kg

NÓNG: Từ chiều nay, giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh, có loại rẻ đi 1.100 đồng/lít

NÓNG: Từ chiều nay, giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh, có loại rẻ đi 1.100 đồng/lít

Liên Bộ Tài chính - Công Thương vừa yêu cầu doanh nghiệp điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, bắt đầu từ 15h ngày hôm nay (10/12).

Xem thêm
Từ khóa:   giá xăng dầu tăng giá xăng dầu giá xăng dầu ngày 11/1

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 1 giờ 48 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 2 giờ 18 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 2 giờ 47 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 2 giờ 48 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 3 giờ 18 phút trước
Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 3 giờ 48 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 4 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số