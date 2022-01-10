Ngày mai (11/1), Liên Bộ Tài chính - Công Thương sẽ điều chỉnh giá xăng dầu: Có xu hướng tăng mạnh?

Theo như quy định mới, trong năm 2022, giá xăng dầu trong nước sẽ được điều chỉnh chu kỳ 3 lần 1 tháng thay vì 2 lần như trước đây. Theo đúng như lịch trình, ngày mai sẽ là chu kỳ điều hành giá xăng của Liên bộ Tài chính - Công thương.

Dẫn tin từ VTV, trong 15 ngày qua, giá xăng dầu thế giới đã tăng 5-6% nên ở kỳ điều hành vào ngày mai, giá bán lẻ trong nước có thể tăng mạnh.

Tuần qua, dầu Brent tăng 5,2% trong khi dầu WTI tăng 5% - mức cao nhất kể từ cuối tháng 11. Trong tuần, đã có thời điểm dầu thô Brent được giao dịch ở mức trên 82 USD một thùng và dầu thô WTI trên 80 USD một thùng.

Bộ Công Thương chưa cập nhật giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore đến thời điểm mới nhất, hiện chỉ dừng tới ngày 22/12/2021.

Theo nhận định của nhiều lãnh đạo doanh nghiệp xăng dầu ở Hà Nội, giá xăng trong nước ở kỳ điều chỉnh ngày mai có thể tiếp tục tăng. Nếu không trích hoặc sử dụng Quỹ bình ổn, giá xăng, dầu có thể đồng loạt tăng 500-700 đồng một lít.

Ảnh minh họa: Internet

Cũng theo nguồn tin từ VietNamNet, ngày mai (11/1) sẽ là kỳ điều hành giá xăng, dầu đầu tiên thực hiện nội dung theo công thức tính giá tại Nghị định số 95/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng, dầu. Theo chu kỳ tính toán mới của liên Bộ Công Thương - Tài chính, cứ 10 ngày, giá xăng dầu sẽ được điều chỉnh một lần, thay vì 15 ngày như trước.

Do giá xăng dầu thế giới những ngày qua có xu hướng tăng nên giá xăng dầu trong nước ở phiên điều chỉnh giá ngày mai (11/1) cũng sẽ tăng theo giá xăng thế giới.

Giá xăng dầu từ 15h ngày 25/12 là: - Xăng E5RON92: không cao hơn 22.550 đồng/lít - Xăng RON95-III: không cao hơn 23.295 đồng/lít - Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 17.579 đồng/lít - Dầu hỏa: không cao hơn 16.518 đồng/lít - Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 15.745 đồng/kg

NÓNG: Từ chiều nay, giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh, có loại rẻ đi 1.100 đồng/lít Liên Bộ Tài chính - Công Thương vừa yêu cầu doanh nghiệp điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, bắt đầu từ 15h ngày hôm nay (10/12).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngay-mai-11-1-lien-bo-tai-chinh-cong-thuong-se-dieu-chinh-gia-xang-dau-co-xu-huong-tang-manh-445256.html