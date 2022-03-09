Giá xăng tiếp tục 'tăng chóng mặt', xô đổ mọi kỷ lục trước đây, mức 30.000/l đang 'đến gần'?

Xã hội 09/03/2022 14:21

Lãnh đạo một doanh nghiệp xăng dầu ở Hà Nội tính toán tại kỳ điều chỉnh sắp tới (11/3), giá xăng dầu có thể tăng mạnh ở mức từ 3.800 đến 4.800 đồng/lít, tùy loại.

Theo nguồn tin từ Dân Trí, ngày 11/3 tới đây, Liên Bộ Tài chính, Bộ Công Thương sẽ điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Áp lực tăng giá kỳ này là rất lớn trong bối cảnh giá dầu thế giới đã xác lập mức đỉnh lịch sử.

Cụ thể, trao đổi với nguồn trên, lãnh đạo một doanh nghiệp xăng dầu ở Hà Nội tính toán tại kỳ điều chỉnh sắp tới (11/3), giá xăng dầu có thể tăng mạnh ở mức từ 3.800 đến 4.800 đồng/lít, tùy loại.

Nếu dự báo trên là chính xác, giá xăng sẽ vượt mốc 30.000 đồng/lít, tiếp tục phá vỡ kỷ lục. Sau kỳ điều chỉnh gần đây nhất hôm 1/3, giá xăng E5 RON 92 hiện có giá bán tối đa là 26.070 đồng/lít; RON 95 là 26.830 đồng/lít; dầu diesel 21.310 đồng/lít, dầu hỏa 19.970 đồng/lít; dầu mazut 18.460 đồng/kg.

Giá xăng tiếp tục 'tăng chóng mặt', xô đổ mọi kỷ lục trước đây, mức 30.000/l đang 'đến gần'? - Ảnh 1
Giá xăng hiện tại đã gần chạm mức 27.000/l - Ảnh: Dân Trí

Trước đó, dẫn tin từ Doanh nghiệp và Tiếp thị, trong chu kỳ điều hành giá ngày 1/3, mỗi lít xăng E5 RON 92 tăng 547 đồng; RON 95 tăng 554 đồng, dầu hỏa tăng 470 đồng, dầu diesel tăng 510 đồng và dầu mazut tăng 530 đồng/kg.

Sau khi tăng, mức giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 26.077 đồng/lít và xăng RON 95 là 26.834 đồng/lít, dầu diesel là 21.310 đồng/lít; dầu hỏa là 19.978 đồng/lít và dầu mazut là 18.468 đồng/kg.

Cùng với đó, liên bộ Tài chính - Công thương ngừng trích từ Quỹ bình ổn giá với các mặt hàng xăng, dầu diesel, dầu hoả. Riêng dầu mazut mức trích vào quỹ là 300 đồng/kg.

Chi Quỹ bình ổn giá với mặt hàng xăng RON 96 là 220 đồng/lít, xăng E5 RON92, dầu diesel, dầu hoả và mazut là 250 đồng, 300 đồng và 0 đồng.

Như vậy, đây là lần tăng thứ sáu liên tiếp và là đợt tăng thứ 5 trong năm 2022. Mức giá hiện tại là mức cao nhất trong lịch sử.

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Giá xăng dầu tiếp tục tăng mạnh, cao nhất trong 8 năm: Xăng tăng hơn 900 đồng/lít

Từ 15h chiều nay (11/2) giá xăng dầu tăng mạnh. Đây cũng là đợt tăng cao nhất kể từ tháng 8/2014 đến nay.

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