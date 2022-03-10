Nhiều người dân ở huyện Bình Giang (Hải Dương) đã hoảng hốt khi phát hiện xăng vừa đổ lại toàn là nước lã.

Theo Vietnamnet đưa tin, sáng 9/2, tại cây xăng Bình Xuyên thuộc xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang, người dân hốt hoảng phát hiện xe không nổ được máy sau khi đổ xăng tại đây. Sau đó, khi kiểm tra bình xăng, người dân mới phát hiện thấy toàn nước lã. Khách hàng đã làm ầm tại cây xăng và cho rằng cơ sở bán hàng gian dối, tiêu thụ xăng kém chất lượng.

Trả lời về vấn đề này, đại diện cây xăng Bình Xuyên thừa nhận, khoảng 1 tiếng đầu giờ sáng ngày 9/3, có khoảng gần 10 xe máy bị chết máy sau khi đổ xăng. Do đó, cơ sở đã ngừng bơm xăng cho khách, đồng thời xả hết phần xăng vừa bơm từ bình xăng của khách, súc rửa bình để bơm trả xăng đạt tiêu chuẩn.

Khách hàng phản ứng khi mua xăng nhưng đổ toàn nước lã - Ảnh: Vietnamnet

"Do cây xăng của công ty tôi mới xây dựng nên chưa có kinh nghiệm, đường ống bị trục trặc lại gặp trận mưa to quá, nước tràn vào bể dự trữ xăng. Hôm nay dùng đến xăng ở bể dự trữ thì xảy ra tình trạng trên. Hiện tại, chúng tôi đã xử lý, khắc phục xong sự cố trên và đưa cây xăng vào hoạt động bình thường" - đại diện cây xăng Bình Xuyên lý giải.

Ông Nguyễn Văn Nhự, Chủ tịch UBND xã Nhân Quyền cho biết, ông đã nắm thông tin và cử lực lượng xuống kiểm tra ngay sau khi sự việc xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, đây là cây xăng mới hoạt động nên chủ doanh nghiệp chưa có kinh nghiệm để nước lã chảy vào bể chứa xăng.

Giá xăng tăng cao chóng mặt, Bộ Công Thương đề nghị giảm 50% thuế môi trường với mỗi lít xăng Bộ Công Thương đề nghị giảm 2.000 đồng thuế môi trường với mỗi lít xăng, 1.000 đồng với dầu, gấp đôi mức đề xuất của Bộ Tài chính.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xe-chet-may-khi-vua-do-xang-nguoi-dan-ta-hoa-phat-hien-xang-duoc-do-toan-la-nuoc-la-454719.html