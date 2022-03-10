Cây xăng treo bảng 'hết xăng', người dân đổ xô, chen chúc đi mua trước ngày điều chỉnh giá

Xã hội 10/03/2022 14:29

Một số cây xăng treo biển hết xăng hoặc bán hàng theo kiểu nhỏ giọt để chờ giá xăng dầu dự kiến được điều chỉnh tăng cao vào ngày mai (11/3).

Theo nguồn tin từ Thanh Niên, sáng 10/3, đã xảy ra tình trạng nhiều cây xăng thông báo hết xăng. Dù chiều mai 11.3 mới bước vào kỳ điều chỉnh giá xăng dầu, mức tăng dự báo có thể từ 5.000 - 8.000 đồng/lít so với thời điểm đầu năm nay.

Trên địa bàn các quận tại TP.HCM hầu hết các cây xăng hoạt động bình thường, lượng khách mua xăng tăng đột biến, đặc biệt là các loại ô tô, xe khách, xe tải vận chuyển hàng. Tuy nhiên, vẫn có tình trạng một vài trạm xăng thông báo “hết xăng”, nghỉ bán; nhân viên ở đây không giải thích lý do cũng như không thông báo khi nào có hàng bán lại. Bên canh đó, một số cây xăng chỉ bán “cầm chừng” cho khách (không bán quá 50 nghìn tiền xăng) với lý do là “không còn đủ xăng”. 

Cây xăng treo bảng 'hết xăng', người dân đổ xô, chen chúc đi mua trước ngày điều chỉnh giá - Ảnh 1
Một số cửa hàng xăng dầu treo bảng 'HẾT XĂNG' trước phiên điều chỉnh giá vào ngày mai - Ảnh: Thanh Niên

Trong khi đó, tại một số điểm bán khác, hoạt động bình thường và một số khách hàng mua xăng bằng can nhựa vẫn được đáp ứng đủ theo yêu cầu.

Cũng theo ghi nhận của báo Sài Gòn Giải Phóng, hàng loạt cửa hàng xăng dầu trên các tuyến đường nội đô lẫn ngoại thành TP.HCM xảy ra cảnh người dân lái xe máy, ô tô đến chực chờ đổ xăng dầu.

“Người dân nghe thông tin ngày mai giá xăng dầu tăng mạnh nên số lượng người ghé vào đổ nhiều hơn gấp mấy lần ngày thường. Nhiều người, xe còn hơn nửa bình xăng nhưng cũng đợi để đổ đầy bình. Có người còn mang can đi mua xăng dầu" - Một nhân viên tại điểm bán xăng dầu trên địa bàn TP.HCM chia sẻ.

Cây xăng treo bảng 'hết xăng', người dân đổ xô, chen chúc đi mua trước ngày điều chỉnh giá - Ảnh 2
Người dân đổ xô đi mua xăng - Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng

 

Như đã đưa tin trước đó, theo nguồn tin từ Dân Trí, ngày 11/3 tới đây, Liên Bộ Tài chính, Bộ Công Thương sẽ điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Áp lực tăng giá kỳ này là rất lớn trong bối cảnh giá dầu thế giới đã xác lập mức đỉnh lịch sử.

Cụ thể, trao đổi với nguồn trên, lãnh đạo một doanh nghiệp xăng dầu ở Hà Nội tính toán tại kỳ điều chỉnh sắp tới (11/3), giá xăng dầu có thể tăng mạnh ở mức từ 3.800 đến 4.800 đồng/lít, tùy loại.

Nếu dự báo trên là chính xác, giá xăng sẽ vượt mốc 30.000 đồng/lít, tiếp tục phá vỡ kỷ lục. Sau kỳ điều chỉnh gần đây nhất hôm 1/3, giá xăng E5 RON 92 hiện có giá bán tối đa là 26.070 đồng/lít; RON 95 là 26.830 đồng/lít; dầu diesel 21.310 đồng/lít, dầu hỏa 19.970 đồng/lít; dầu mazut 18.460 đồng/kg.

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