Nam Định: Xe tải chờ phà bất ngờ trôi xuống sông khiến một người tử vong

Xã hội 10/03/2022 10:46

Vào chiều ngày 9/3, khi chờ phà qua sông Đào ở Nam Định, chiếc xe tải bất ngờ mất phanh trôi xuống sông kéo theo cả tài xế và phụ xe trong cabin xuống dòng sông chảy xiết.

Theo chia sẻ thông tin từ Vietnamnet, vào ngày 10/3, Công an huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh Bùi Văn M. (sinh năm 1991; ngụ huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa), là phụ xe bị nước cuốn mất tích khi xe tải trôi xuống sông Đào khi qua phà chiều ngày 9/3.

Nam Định: Xe tải chờ phà bất ngờ trôi xuống sông khiến một người tử vong - Ảnh 1
Trục vớt chiếc xe tải gặp nạn - Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, theo Tuổi Trẻ Online, vào khoảng 14h ngày 9/3, xe tải loại 2 tấn do lái xe Phạm Văn Cương (28 tuổi, trú xã Yên Lộc, huyện Ý Yên) điều khiển, cùng phụ xe là anh Bùi Văn Minh (31 tuổi, trú huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) dừng tại bến phà Đống Cao chờ phà qua sông Đào.

Tuy nhiên, khi đang chờ phà, chiếc xe tải bất ngờ trôi thẳng xuống sông Đào. Sau khi xảy ra vụ việc, cả lái và phụ xe đã cố gắng thoát ra ngoài bơi vào bờ trước khi chiếc xe chìm hẳn. Mọi người trên phà khi đó ném phao xuống và cứu được tài xế Phạm Văn Cương. Riêng phụ xe Bùi Văn Minh dù cố bơi vào bờ nhưng do nước sâu, chảy xiết nên bị cuốn trôi, dẫn đến mất tích.

Nam Định: Xe tải chờ phà bất ngờ trôi xuống sông khiến một người tử vong - Ảnh 2
Chiếc xe gặp nạn khi đang chờ phà - Ảnh: Tuổi Trẻ online

Hiện tại, cơ quan Công an huyện Ý Yên vẫn đang điều tra, xác định nguyên nhân vụ tai nạn.

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