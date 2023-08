Liên quan đến vụ việc về cô gái nhảy lầu bỏ trốn khỏi quán karaoke ở Bình Dương để trốn do sợ bị ép "tiếp khách" gây xôn xao dư luận những ngày qua. Sau cú liều mình đó, T.T.K. (SN 2000, quê An Giang) bị chấn thương cột sống và liệt nửa người.

Theo chia sẻ thông tin của Vietnamnet, chị K., lên mạng tìm việc làm và thấy có thông tin làm nhân viên phục vụ tại quán karaoke ở TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Do nghĩ việc làm này chỉ là bấm bài hát, bưng bê đồ ăn uống nên chị K. đồng ý với môi giới. Dù ban đầu người quản lý đồng ý nhận chị K. vào làm với công việc như trên, nhưng sau 2 ngày chị nghe các nhân viên nói, sau này sẽ phải ngồi tiếp khách. Do lo sợ nên chị K. xin nghỉ việc.