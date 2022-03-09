Vụ cô gái nhảy lầu bỏ trốn khỏi quán karaoke: Hé lộ tin nhắn dọa 'bán thận để trả tiền' của người quản lý

Xã hội 09/03/2022 09:38

Chuyện cô gái nhảy lầu do sợ bị "ép tiếp khách" ở quán karaoke tại Bình Dương đang được dư luận quan tâm và bàn tán xôn xao.

Liên quan đến vụ việc về cô gái nhảy lầu bỏ trốn khỏi quán karaokeBình Dương để trốn do sợ bị ép "tiếp khách" gây xôn xao dư luận những ngày qua. Sau cú liều mình đó, T.T.K. (SN 2000, quê An Giang) bị chấn thương cột sống và liệt nửa người.

Theo chia sẻ thông tin của Vietnamnet, chị K., lên mạng tìm việc làm và thấy có thông tin làm nhân viên phục vụ tại quán karaoke ở TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Do nghĩ việc làm này chỉ là bấm bài hát, bưng bê đồ ăn uống nên chị K. đồng ý với môi giới. Dù ban đầu người quản lý đồng ý nhận chị K. vào làm với công việc như trên, nhưng sau 2 ngày chị nghe các nhân viên nói, sau này sẽ phải ngồi tiếp khách. Do lo sợ nên chị K. xin nghỉ việc.

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Tin nhắn được cho là giữa K. và người của quán Karaoke - Ảnh: Người Lao Động

Tuy nhiên, khi chị nhắn tin cho người quản lý để xin nghỉ, người này nói phải trả tiền môi giới giới thiệu việc làm. Chị K. nói không có tiền trả, người này nhắn tin lại với nội dung "Để anh kêu ai mua thận e bán nha". Lo sợ sau lời hù dọa, chị K. nảy sinh ý định bỏ trốn.

Thế nhưng, lời "nói đùa" của T. đã khiến K. sợ hãi tới mức bỏ trốn vào sáng sớm 5/3, bị thương tích rất nặng. Vào sáng 5/3, nhân lúc mọi người đang ngủ, K. đã bỏ trốn. K. rơi xuống đất vẫn tỉnh táo nhưng không thể đi được, người dân nhìn thấy đã đưa cô tới bệnh viện Quân đoàn 4. Tiếp đó, cô gái được chuyển lên Bệnh viện Quân Y 175.

Quản lý của quán thừa nhận có nhắn cho K. nội dung như vậy, song đó chỉ là lời nói đùa chứ không có ý hăm dọa K. Quản lý của quán karaoke khẳng định: "Tôi chỉ trêu đùa là không có tiền thì chỉ còn nước bán thận để trả, mục đích là muốn K. ở lại làm chứ không có ý gì khác. Vì tôi nghĩ, K. không có người thân ở Bình Dương, đi tìm việc rất khó khăn trong thời điểm dịch bệnh này".

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K. được chị gái chăm sóc - Ảnh: Vietnamnet

Về tình hình sức khỏe hiện tại của K., theo báo Người Lao Động đưa tin, vào sáng ngày 8/3, chị gái của K. cho biết ca mổ của K. được thực hiện từ 14 giờ chiều qua, đến 21 giờ, K. được chuyển xuống phòng hồi sức, hiện sức khỏe rất yếu, K. liên tục gào thét vì quá đau đớn. Theo người này, sau khi ca mổ kết thúc, bác sĩ có trao đổi rằng K. sẽ không đi lại được như người bình thường, khuyết tật này có thể sẽ theo K. đến cuối đời.

Bên cạnh đó, chị gái của K. cũng thông tin toàn bộ viện phí của K. đều được quản lý của quán Karoke IDOL đến thanh toán. Chị gái của K. cho hay: "Người này chỉ đến thanh toán rồi đi và nhắn khi nào cần thì gọi điện". 

Hiện tại, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.

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