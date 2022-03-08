'Đệ tử' của ông Lê Tùng Vân thông báo 'biến căng' liên quan đến Tịnh Thất Bồng Lai

Giữa ồn ào lên quan đến Tịnh Thất Bồng Lai, đồ đệ của ông Lê Tùng Vân vẫn đăng clip đều đặn lên mạng xã hội khiến cư dân mạng đặc biệt quan tâm.

Liên quan đến vụ việc về Tịnh Thất Bồng Lai khiến cư dân mạng "dậy sóng" bằng những thông tin mới nhất, vào ngày 8/3, kênh YouTube của "đồ đệ" ông Lê Tùng Vân đã chia sẻ một video mới. Cụ thể, đoạn video này có nội dung thông báo tình hình vụ án mà ông Lê Tùng Vân cùng 3 đệ tử đang vướng phải, đồng thời chia sẻ thêm thông tin về đợt khám xét vừa qua. Đáng chú ý, Nhị Nguyên cho biết phía công an đã thông báo cho họ việc Nhất Nguyên, Hoàn Nguyên, Trùng Dương sẽ bị tạm giam thêm 1 tháng.

Nhị Nguyên, một trong những người sinh sống tại Tịnh Thất Bồng Lai lên tiếng - Ảnh: Chụp màn hình Nguyên văn Nhị Nguyên chia sẻ trong đoạn video: "Tôi muốn thông báo về tình hình hiện tại. Thứ nhất, hôm qua ngày 7/3 cơ quan công an đã tiến hành khám xét lần thứ 2, trước đó lần đầu tiên là vào ngày 4/1. Sau khi khám xét xong rồi là thôi, không có ai bị bắt tạm giam như thông tin trên mạng đâu. Thứ hai, cũng muốn thông báo cho quý vị biết là 3 thầy Nhất Nguyên, Hoàn Nguyên và Trùng Dương đã được chuyển về trại giam của tỉnh rồi. Quý vị cũng biết vụ án của mình từ công an huyện đã chuyển lên cơ quan điều tra tỉnh Long An để giải quyết rồi.

Thứ ba, công an cũng đã thông báo cho mình chuyện 3 thầy sẽ bị tạm giam thêm 1 tháng nữa. Từ ngày 4/1 có quyết định tạm giam 2 tháng. Giờ hết hạn 2 tháng thì gia hạn thêm 1 tháng nữa… Hết hạn này rồi như thế nào nữa thì mình không biết". Ông Lê Tùng Vân lúc chưa bị khởi tố - Ảnh: Người lao động Sau khi đăng tải, đoạn clip trên nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ thái độ không hài lòng với việc người ở Tịnh Thất Bồng Lai vẫn đăng clip đều đặn lên mạng xã hội giữa lúc ồn ào xảy ra. Dư luận hi vọng vụ việc liên quan đến pháp luật ở đây sẽ sớm được giải quyết dứt điểm. Trước đó, theo báo Người Lao Động, vào chiều ngày 7/3, đại tá Văn Công Minh - phó giám đốc Công an tỉnh Long An - xác nhận trong ngày Cơ quan điều tra Công an tỉnh đã khám xét nhà bà Cao Thị Cúc (62 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa), nơi tự xưng là "Tịnh thất Bồng Lai", để điều tra vụ án. Ngoài tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân" đã khởi tố thì thời gian qua cơ quan an ninh điều tra còn tiếp nhận những nguồn tin tố giác tội loạn luân và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với ông Lê Tùng Vân và một số người tại "Tịnh thất Bồng Lai".

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