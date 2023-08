'Đệ tử' của ông Lê Tùng Vân thông báo 'biến căng' liên quan đến Tịnh Thất Bồng Lai

Thứ hai, cũng muốn thông báo cho quý vị biết là 3 thầy Nhất Nguyên, Hoàn Nguyên và Trùng Dương đã được chuyển về trại giam của tỉnh rồi. Quý vị cũng biết vụ án của mình từ công an huyện đã chuyển lên cơ quan điều tra tỉnh Long An để giải quyết rồi.

Thứ ba, công an cũng đã thông báo cho mình chuyện 3 thầy sẽ bị tạm giam thêm 1 tháng nữa. Từ ngày 4/1 có quyết định tạm giam 2 tháng. Giờ hết hạn 2 tháng thì gia hạn thêm 1 tháng nữa… Hết hạn này rồi như thế nào nữa thì mình không biết".

Ông Lê Tùng Vân lúc chưa bị khởi tố - Ảnh: Người lao động

Sau khi đăng tải, đoạn clip trên nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ thái độ không hài lòng với việc người ở Tịnh Thất Bồng Lai vẫn đăng clip đều đặn lên mạng xã hội giữa lúc ồn ào xảy ra. Dư luận hi vọng vụ việc liên quan đến pháp luật ở đây sẽ sớm được giải quyết dứt điểm.

Trước đó, theo báo Người Lao Động, vào chiều ngày 7/3, đại tá Văn Công Minh - phó giám đốc Công an tỉnh Long An - xác nhận trong ngày Cơ quan điều tra Công an tỉnh đã khám xét nhà bà Cao Thị Cúc (62 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa), nơi tự xưng là "Tịnh thất Bồng Lai", để điều tra vụ án. Ngoài tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân" đã khởi tố thì thời gian qua cơ quan an ninh điều tra còn tiếp nhận những nguồn tin tố giác tội loạn luân và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với ông Lê Tùng Vân và một số người tại "Tịnh thất Bồng Lai".