Vào sáng ngày 8/3, Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) cùng các đơn vị liên quan đã tìm thấy thi thể của người đàn ông "cố thủ" trên lan can cầu Thuận Phước suốt 15 giờ liền.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Người Lao Động, vào sáng ngày 8/3, Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông (Công an Đà Nẵng) xác nhận vừa có vụ nhảy cầu tự tử tại cầu Thuận Phước. Nạn nhân chính là người đàn ông đu lan can cầu Thuận Phước từ 9 giờ sáng đến gần 12 giờ khuya ngày 7/3. Sau khi tiếp nhận thông tin, công an quận Hải Châu cùng các đơn vị liên quan đã vớt thi thể ông Th. (42 tuổi, ngụ địa phương) và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Nạn nhân bất ngờ trở lại cầu Thuận Phước để tự tử vào sáng ngày 8/3 - Ảnh: Doanh nghiệp và tiếp thị Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân ngay sau đó - Ảnh: Người lao động Thi thể của nạn nhân được trục vớt - Ảnh: Doanh nghiệp và tiếp thị Trước đó, theo Tuổi Trẻ online đưa tin, vào khoảng 9h ngày 7/3, ông Th. điều khiển ô tô 4 chỗ lên giữa cầu Thuận Phước, sau đó trèo qua lan can cầu, dọa tự tử. Các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vận động, thuyết phục người đàn ông này từ bỏ ý định tự tử, đồng thời chuẩn bị sẵn các phương án để ứng cứu khi nạn nhân nghĩ quẩn. Cụ thể, hơn 20 thành viên trong lực lượng cứu nạn cứu hộ, công an địa phương cùng người nhà kiên trì thuyết phục. Nhiều thời điểm tưởng chừng như đã thuyết phục được người này từ bỏ ý định tự tử khi ông này chịu nói chuyện và nhận đồ ăn tiếp tế. Ăn xong bữa, người đàn ông này vẫn không chịu trèo vào bên trong. Đến 12h đêm 7/3, sau 15 giờ ngồi trên thành cầu Thuận Phước, ông Th. đã rời khỏi cầu và trở về nhà.

Thi thể nạn nhân được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình lo hậu sự - Ảnh: VTC Trước đó, lực lượng chức năng thuyết phục suốt 15 giờ, ông Th. về nhà rồi sau đó lại ra cầu Thuận Phước nhảy xuống sông Hàn tự tử - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị Tuy nhiên, đến khoảng 7h sáng nay (8/3), ông Th. lại chạy xe máy lên lại cầu Thuận Phước rồi nhảy xuống sông tự tử. Hành động của ông Th. quá nhanh chóng khiến người dân đi đường không kịp phản ứng. Khi lực lượng chức năng đến hiện trường, ông Th. đã tử vong. Nguyên nhân ban đầu dẫn tới hành động này của người đàn ông là vì buồn chuyện kinh tế, gia đình,... Hiện tại, vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/can-canh-hien-truong-tim-thay-thi-the-cua-nguoi-dan-ong-co-thu-tren-lan-can-cau-thuan-phuoc-suot-15-gio-lien-454270.html