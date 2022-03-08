Cận cảnh hiện trường tìm thấy thi thể của người đàn ông 'cố thủ' trên lan can cầu Thuận Phước suốt 15 giờ liền

Xã hội 08/03/2022 10:41

Vào sáng ngày 8/3, Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) cùng các đơn vị liên quan đã tìm thấy thi thể của người đàn ông "cố thủ" trên lan can cầu Thuận Phước suốt 15 giờ liền.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Người Lao Động, vào sáng ngày 8/3, Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông (Công an Đà Nẵng) xác nhận vừa có vụ nhảy cầu tự tử tại cầu Thuận Phước. Nạn nhân chính là người đàn ông đu lan can cầu Thuận Phước từ 9 giờ sáng đến gần 12 giờ khuya ngày 7/3.

Sau khi tiếp nhận thông tin, công an quận Hải Châu cùng các đơn vị liên quan đã vớt thi thể ông Th. (42 tuổi, ngụ địa phương) và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

vu nhay cau tu tu
Nạn nhân bất ngờ trở lại cầu Thuận Phước để tự tử vào sáng ngày 8/3 - Ảnh: Doanh nghiệp và tiếp thị
vu nhay cau tu tu 1
Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân ngay sau đó - Ảnh: Người lao động
vu nhay cau tu tu 2
Thi thể của nạn nhân được trục vớt - Ảnh: Doanh nghiệp và tiếp thị

Trước đó, theo Tuổi Trẻ online đưa tin, vào khoảng 9h ngày 7/3, ông Th. điều khiển ô tô 4 chỗ lên giữa cầu Thuận Phước, sau đó trèo qua lan can cầu, dọa tự tử. Các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vận động, thuyết phục người đàn ông này từ bỏ ý định tự tử, đồng thời chuẩn bị sẵn các phương án để ứng cứu khi nạn nhân nghĩ quẩn. 

Cụ thể, hơn 20 thành viên trong lực lượng cứu nạn cứu hộ, công an địa phương cùng người nhà kiên trì thuyết phục. Nhiều thời điểm tưởng chừng như đã thuyết phục được người này từ bỏ ý định tự tử khi ông này chịu nói chuyện và nhận đồ ăn tiếp tế. Ăn xong bữa, người đàn ông này vẫn không chịu trèo vào bên trong. Đến 12h đêm 7/3, sau 15 giờ ngồi trên thành cầu Thuận Phước, ông Th. đã rời khỏi cầu và trở về nhà.

vu nhay cau tu tu 3
Thi thể nạn nhân được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình lo hậu sự - Ảnh: VTC
vu nhay cau tu tu 4
Trước đó, lực lượng chức năng thuyết phục suốt 15 giờ, ông Th. về nhà rồi sau đó lại ra cầu Thuận Phước nhảy xuống sông Hàn tự tử - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Tuy nhiên, đến khoảng 7h sáng nay (8/3), ông Th. lại chạy xe máy lên lại cầu Thuận Phước rồi nhảy xuống sông tự tử. Hành động của ông Th. quá nhanh chóng khiến người dân đi đường không kịp phản ứng. Khi lực lượng chức năng đến hiện trường, ông Th. đã tử vong.

Nguyên nhân ban đầu dẫn tới hành động này của người đàn ông là vì buồn chuyện kinh tế, gia đình,... Hiện tại, vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. 

Đà Nẵng: Người đàn ông nhảy cầu Thuận Phước tự tử dù hôm trước đã chịu thuyết phục trở về nhà

Đà Nẵng: Người đàn ông nhảy cầu Thuận Phước tự tử dù hôm trước đã chịu thuyết phục trở về nhà

Sau một đêm trở về nhà, người đàn ông vẫn quay trở lại cầu Thuận Phước (Đà Nẵng) tự tử.

Xem thêm
Từ khóa:   người đàn ông tử tự vụ nhảy cầu tự tử Đà Nẵng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 48 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 48 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 58 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 6 giờ 18 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 3 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 7 giờ 18 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 3 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 8 giờ 18 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số