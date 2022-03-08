Đà Nẵng: Người đàn ông nhảy cầu Thuận Phước tự tử dù hôm trước đã chịu thuyết phục trở về nhà

Xã hội 08/03/2022 10:08

Sau một đêm trở về nhà, người đàn ông vẫn quay trở lại cầu Thuận Phước (Đà Nẵng) tự tử.

Trao đổi với VietNamNet, sáng 8/3, lãnh đạo Công an phường Thuận Phước (quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) cho biết, một người đàn ông vừa nhảy cầu Thuận Phước tự tử. Nạn nhân không ai khác chính là người đàn ông ngồi vắt vẻo trên lan can cầu đòi tự tử vào ngày 7/3.

“Hôm qua sau 15 tiếng kiên trì vận động, lực lượng chức năng và người thân đã thuyết phục được ông này trở về nhà. Tuy nhiên, sáng nay người này quay trở lại cầu nhảy tự tử” - lãnh đạo Công an phường Thuận Phước nói.

Đà Nẵng: Người đàn ông nhảy cầu Thuận Phước tự tử dù hôm trước đã chịu thuyết phục trở về nhà - Ảnh 1
Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của người đàn ông - Ảnh: VTC

Trước đó, theo báo Người Lao động đưa tin, khoảng 9h sáng ngày 7/3, người dân đi qua cầu Thuận Phước phát hiện một người đàn ông (chưa rõ tên tuổi) bất ngờ trèo qua lan can cầu, định nhảy cầu tự tử nên lập tức gọi điện trình báo cơ quan công an.

Ngay sau đó, lực lượng Công an phường Thuận Phước (quận Hải Châu) cùng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ lập tức có mặt thuyết phục, chuẩn bị phương án ứng cứu... Đến trưa cùng ngày, người nhà còn mua bánh mì và nước cho người đàn ông này ăn. Tuy nhiên, sau khi ăn xong, người này vẫn chưa bỏ ý định tự tử, tiếp tục ngồi vắt vẻo trên thành cầu Thuận Phước.

Đà Nẵng: Người đàn ông nhảy cầu Thuận Phước tự tử dù hôm trước đã chịu thuyết phục trở về nhà - Ảnh 2
Người đàn ông ngồi vắt vẻo ngoài lan can cầu đòi tự tử vào ngày hôm qua - Ảnh: Người Lao động

Đến gần 24h, lực lượng chức năng và người thân đã thuyết phục thành công người đàn ông bỏ ý định tự tử và quay trở về nhà. Tuy nhiên đến sáng 8/3, người này quay trở lại cầu nhảy tự tử.

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