Vào ngày 7/3, người dân phát hiện có một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ dưới tượng Phật bà Quan âm trong ngôi chùa huyện Việt Yên (Bắc Giang).

Theo chia sẻ thông tin từ báo Dân Trí, vào ngày 7/3, lãnh đạo Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết, sau khi nhận được tin báo về việc có người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ trong chùa. Cụ thể, người đàn ông nghi treo cổ tự tử dưới tượng Phật bà Quan âm trong một ngôi chùa thuộc thôn Đạo Ngạn 2, xã Quang Châu, huyện Việt Yên (Bắc Giang).

Đồng thời, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác định hiện trường, khoanh vùng, thông báo đến các xã lân cận và Công an thành phố Bắc Ninh để tìm người thân của nạn nhân.

Nơi phát hiện người đàn ông tử vong - Ảnh: Dân Trí

Hiện tại, nhân thân của nạn nhân chưa được xác định. Qua nhận dạng cho thấy người đàn ông ngoài 50 tuổi, cao 160 cm, mặc áo len màu đen, quần thô màu đen, đi giày đen. Người đàn ông được phát hiện trong trạng thái đã ngừng thở, treo mình dưới chân tượng Phật giữa hồ nước trong chùa.

Tại hiện trường, báo Bắc Giang đưa tin, nạn nhân để lại mấy vỉ thuốc cảm cúm, khẩu trang, bao thuốc lá, bật lửa, chai nước lọc và tiền mặt. Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan công an nhận định nạn nhân tử vong do treo cổ, không có tác động ngoại lực.

Đồ vật của người đàn ông tử vong - Ảnh: Bắc Giang

Đến chiều tối 7/3, nếu không có người nhà đến nhận dạng, địa phương sẽ tổ chức chôn cất theo quy định của pháp luật.

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