Một người đàn ông ở huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) được xác định đã dùng dao giết chết đứa con trai 6 tuổi của mình, đồng thời đánh vợ dẫn đến nhập viện.

Theo chia sẻ thông tin từ Vietnamnet, vào ngày 6/3, lãnh đạo UBND xã Tân Tiến (huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến 1 người chết, 1 người bị thương.

Cụ thể, nghi phạm Lý Văn Học (SN 1985, trú tại địa chỉ trên) đã dùng dao sát hại con trai là Lý Minh Đ. (SN 2006) và chém vợ là chị Triệu Thị X. (SN 1984). Hậu quả là con trai 6 tuổi của nghi phạm tử vong, vợ Học bị thương.

Hiện trường vụ án - Ảnh: Dân Việt

Xác định nguyên nhân ban đầu dẫn đến sự việc thương tâm này, Doanh nghiệp và Tiếp thị đưa tin, do mẫu thuẫn gia đình, vào rạng sáng ngày 6/3, sau khi sát hại con trai, Học tiếp tục truy sát vợ. Rất may, người vợ đã khống chế được hung khí gây án của Học và chạy trốn. Tuy nhiên, trong lúc giằng co, nạn nhân vẫn bị Học cầm búa đập vào đầu bị thương. Chị X. phải bỏ chạy lên nhà công an thôn mới thoát nạn và được người dân đưa đi điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

Sau khi gây án, nghi phạm cố thủ trong nhà cho đến khi lực lượng chức năng vận động ra đầu thú.

Nơi xảy ra vụ án thương tâm - Ảnh: Vietnamnet

Hiện tại, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang tạm giữ Lý Văn Học để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Trước khi xảy ra vụ việc, đối tượng Học được người dân cho biết là một người chăm chỉ làm ăn. Ngoài ra, sức khoẻ của vợ nghi phạm đã được ổn định.

