Tuyên Quang: Người đàn ông nhẫn tâm sát hại con trai 6 tuổi, dùng búa truy sát vợ

Xã hội 06/03/2022 13:54

Một người đàn ông ở huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) được xác định đã dùng dao giết chết đứa con trai 6 tuổi của mình, đồng thời đánh vợ dẫn đến nhập viện.

Theo chia sẻ thông tin từ Vietnamnet, vào ngày 6/3, lãnh đạo UBND xã Tân Tiến (huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến 1 người chết, 1 người bị thương. 

Cụ thể, nghi phạm Lý Văn Học (SN 1985, trú tại địa chỉ trên) đã dùng dao sát hại con trai là Lý Minh Đ. (SN 2006) và chém vợ là chị Triệu Thị X. (SN 1984). Hậu quả là con trai 6 tuổi của nghi phạm tử vong, vợ Học bị thương. 

su viec thuong tam
Hiện trường vụ án - Ảnh: Dân Việt

Xác định nguyên nhân ban đầu dẫn đến sự việc thương tâm này, Doanh nghiệp và Tiếp thị đưa tin, do mẫu thuẫn gia đình, vào rạng sáng ngày 6/3, sau khi sát hại con trai, Học tiếp tục truy sát vợ. Rất may, người vợ đã khống chế được hung khí gây án của Học và chạy trốn. Tuy nhiên, trong lúc giằng co, nạn nhân vẫn bị Học cầm búa đập vào đầu bị thương. Chị X. phải bỏ chạy lên nhà công an thôn mới thoát nạn và được người dân đưa đi điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

Sau khi gây án, nghi phạm cố thủ trong nhà cho đến khi lực lượng chức năng vận động ra đầu thú.

su viec thuong tam 1
Nơi xảy ra vụ án thương tâm - Ảnh: Vietnamnet

Hiện tại, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang tạm giữ Lý Văn Học để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Trước khi xảy ra vụ việc, đối tượng Học được người dân cho biết là một người chăm chỉ làm ăn. Ngoài ra, sức khoẻ của vợ nghi phạm đã được ổn định.

Cả trăm người tìm kiếm nam thanh niên nghi đâm vào thành cầu rơi xuống sông trong đêm

Cả trăm người tìm kiếm nam thanh niên nghi đâm vào thành cầu rơi xuống sông trong đêm

Trong đêm tối, người dân phát hiện một chiếc xe máy đâm vào thành cầu và nghi nạn nhân đã rơi xuống sông nên trình báo cơ quan chức năng tìm kiếm.

Xem thêm
Từ khóa:   sự việc thương tâm mâu thuẫn gia đình bố sát hại con trai 6 tuổi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 53 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 3 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 6 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 8 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 7 giờ 23 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 8 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 8 giờ 23 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số